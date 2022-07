Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước

(VTC News) -

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 202, và đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về giá sách giáo khoa.

Ngành cũng đang tập trung chuẩn bị tốt nhất để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia những ngày tới bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, công bằng, khách quan; nghiên cứu, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn hợp lý, khoa học, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn học phí trên toàn quốc đối với học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023. (Ảnh minh hoạ)

Trước đề xuất của Bộ GD&ĐT, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách, theo tinh thần chung đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.

Miễn học phí cấp THCS không phải đề xuất mới của Bộ GD&ĐT. Năm 2016, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo về việc miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình.

Trước đó, Hải Phòng là địa phương đầu tiên miễn 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT. Cụ thể, theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT được HĐND Thành phố Hải Phòng thông qua, học sinh các bậc học này sẽ được miễn toàn bộ học phí. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và THCS bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022.