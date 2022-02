Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức bán trú khi học sinh trở lại trường

(VTC News) -

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cùng Sở Y tế và các quận, huyện rà soát mọi điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán trú khi trẻ em mầm non, học sinh đi học trực tiếp trở lại.

UBND TP Hà Nội có thể tính tới việc học trực tiếp luân phiên giữa các khối lớp thay vì học một buổi như hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non, học sinh trên nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các lớp, ưu tiên tổ chức ăn nghỉ tại lớp học. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn khu vực nhà ăn, bếp ăn và an toàn thực phẩm.