Bố gây thương tích cho hai con ở Thái Bình: Triệu tập người tung tin sai

(VTC News) -

Chiều 22/1, đại diện Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã triệu tập người tung thông tin sai sự thật về vụ việc người bố gây thương tích cho hai con nhỏ lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, tối 21/1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, không đúng về vụ việc. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng an ninh Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện lúc 20h21 ngày 21/1, Lương Thị T. (SN 1996, trú tại thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin vụ việc.

Lương Thị T. tại trụ sở Công an huyện Quỳnh Phụ.

Tại cơ quan Công an huyện Quỳnh Phụ, T. khai nhận, bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ được nghe kể lại nhưng cung cấp thông tin lên mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc, khiến người dân hoang mang và gây hiểu lầm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo Công an huyện Quỳnh Phụ, hành vi của T. xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, không có động cơ gây mất an ninh, trật tự.

Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Lương Thị T. chủ động đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Như VTC News đưa tin, khoảng 18h30 ngày 21/1, tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987) gây thương tích cho hai con nhỏ là N.M.K (SN 2017) và N.Q.A (SN 2018), làm hai cháu bị thương nhẹ ở vùng cổ.

Sau khi bị can ngăn, Mạnh cầm dao tự làm thương mình. Cả ba bố con được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe ba người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ giữ người trong trường khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra.