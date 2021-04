Bộ đội biên phòng tạo tình huống tắc đường, vây bắt kẻ vận chuyển 11kg ma túy

(VTC News) -

Video: Bộ đội biên phòng mật phục vây bắt nghi phạm vận chuyển 11kg ma túy trị giá tiền tỷ

Khoảng 20h ngày 10/4, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành mật phục, bố trí hai ô tô tạo tình huống tắc đường trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) để chặn ô tô 7 chỗ nghi chở hàng cấm.

Chạy đến khu vực trên, ô tô 7 chỗ biển số Nghệ An do tài xế L.Q.N (trú TP Vinh, Nghệ An) cầm lái chạy hướng từ huyện Hương Sơn về thị xã Hồng Lĩnh bị xe công vụ chặn đường, siết vòng vây không thể di chuyển.

Trinh sát ập tới mở cửa, khống chế tài xế N. cùng Nguyễn Văn Bính (sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Vạn, Nghệ An) đang ngồi bên trong. Lực lượng chức năng thu 10kg ma túy đá, 1kg ma túy tổng hợp được bọc trong túi vải màu xanh đặt ở chính giữa ghế ngồi phía sau. Lô ma túy trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bính khai số ma túy trên được một người lạ mặt thuê đi giao cho đối tác ở Hà Nội, xong việc sẽ được trả tiền công hơn 20 triệu đồng.

Ngày 10/4, Bính thuê tài xế N. với giá 1,5 triệu đồng, chở lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) nhận ma túy bỏ vào túi vải, rồi lái xe đi về Nghệ An thì bị lộ. Tài xế N. được xác định không liên quan vụ việc.

Ngày 13/4, Bính bị nhà chức trách Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo điều 250 Bộ luật Hình sự.