Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đầu mối phải cấp đủ xăng dầu cho thị trường

Trước tình hình căng thẳng nguồn cung xăng dầu trong nước và diễn biến thế giới còn phức tạp, khó lường, Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm không để thiếu hụt xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu.

Dù chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung.

Rà soát sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng rà soát, tổng hợp, thống kê các chi phí, xem xét điều chỉnh, bảo đảm sát với thực tiễn và thực hiện ngay để phục vụ kỳ điều hành giá 21/11.

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát và bước đầu đưa ra 8 vấn đề cần đề xuất, sửa đổi.

Cụ thể, vấn đề chu kỳ điều hành giá xăng dầu; vấn đề quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu; vấn đề đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn; vấn đề quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu; vấn đề quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; vấn đề thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu; vấn đề quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các bộ ngành và địa phương, UBND các tỉnh thành phố tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 95 và 83 về xăng dầu, có ý kiến với các nội dung đề xuất sửa đổi cũng như các nội dung khác nếu có.

Liên quan đến những bất ổn trên thị trường xăng dầu thời gian qua, Bộ Công Thương cho hay, có nhiều nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó những biến động bất thường của thị trường thế giới, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn thế giới. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% lượng xăng dầu thành phẩm và nhập nguyên liệu dầu thô phục vụ hoạt động sản xuất tại các nhà máy lọc dầu, nên các vấn đề của thị trường thế giới đã ảnh hưởng tới biến động của thị trường xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu trong nước tăng khá cao so với dự kiến do sự phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, cao hơn dự báo khiến nhu cầu tiêu dùng mặt hàng xăng, dầu tăng cao, trong bối cảnh nguồn cung chưa tăng tương ứng.

Thêm nữa, nguồn sản xuất từ hai nhà máy lọc dầu trong nước 10 tháng đầu năm 2022 chưa đảm bảo theo kế hoạch năm đặt ra. Dẫn tới còn thiếu 170.000 m3/tấn xăng, dầu các loại (nguồn trong nước sản xuất là 9,7 triệu m3/tấn, trong khi kế hoạch đăng ký 10 tháng đầu năm là 9,87 triệu m3/tấn).

Bộ Công Thương cũng cho rằng do giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và khác thường, trong 10 tháng đầu năm 2022 đã tăng 37 - 85% so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế này khiến cho doanh nghiệp xăng dầu bị thua lỗ do đã nhập khẩu khối lượng xăng dầu tương đối lớn với giá cao, nên đã thu hẹp hoạt động kinh doanh, nhập khẩu cầm chừng, cắt giảm các chi phí nên cắt giảm mạnh ở khâu bán hàng, gián đoạn việc bán hàng.

Ngoài ra là các lý do khác như tỷ giá USD/VND tăng cao dẫn đến chi phi kinh doanh xăng dầu tăng theo làm cho hoạt động kinh doanh xăng dầu càng thêm thua lỗ. Tình hình mưa bão ảnh hưởng đến việc vận chuyển xăng dầu từ các nhà máy sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài về kho của doanh nghiệp, làm chậm nguồn cung.

Bên cạnh đó, nhiều chi phí kinh doanh xăng dầu thực tế tăng liên quan, nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh tăng và tính đúng, tính đủ. Giá xăng dầu tăng, tỷ giá USD/VND tăng nên nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, khó tiếp cận nguồn ngoại tệ, nguồn tín dụng, nên chỉ duy trì nhập hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối trực thuộc doanh nghiệp và duy trì lượng hàng dự trữ tồn kho theo quy định.

Một số doanh nghiệp đầu mối khu vực phía Nam bị tước giấy phép do vi phạm hành chính nên ảnh hưởng tới nguồn cung, một số doanh nghiệp đầu mối bị Tổng cục Hải quan ngừng thông quan mặt hàng xăng dầu do không đáp ứng điều kiện về việc kết nối dữ liệu điện tử.