Bộ Công Thương: Tỷ lệ nhập khẩu điện rất thấp

(VTC News) -

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 26/5, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu điện từ Lào, Campuchia và Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng sản lượng nhập khẩu khoảng 10 triệu kW/giờ, tương đối thấp so với nhu cầu tiêu dùng.

Theo ông An, việc nhập khẩu điện là chiến lược dài hạn dựa trên các mối quan hệ chính trị - kinh tế của Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn của quốc gia và được xác định trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia từng thời kỳ. Việc nhập khẩu điện được tính toán kỹ lưỡng các kịch bản nhằm đảm bảo tỷ trọng nhỏ, đảm bảo tự chủ, an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với các điều kiện quan hệ chính trị - kinh tế - thương mại với các nước trong khu vực.

Hiện nay hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc đang trong cao điểm mùa khô, vận hành trong tình trạng hết sức khó khăn, do phụ tải hệ thống tăng cao, lưu lượng nước về của các nhà máy thủy điện tiếp tục kém, tình hình nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than nhiều khó khăn.

"Bộ cũng đã chỉ đạo EVN khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện. Hiện nay, Bộ Công Thương đã thống nhất giá tạm thời của 19 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, sau khi các dự án điện này đáp ứng đầy đủ quy định sẽ được huy động điện lên lưới điện quốc gia", ông Hòa nói.

Giá điện của dự án năng lượng tái tạo được tạm tính bằng 50% giá trần. (Ảnh minh họa)

Giá điện dự án năng lượng tái tạo tạm tính bằng 50% giá trần

Ông An cũng cho biết, hiện có 8 nhà máy điện mặt trời và 77 nhà máy điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 1/1/2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá bán điện FIT tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng.

Để có cơ chế đối với các dự án chuyển tiếp sau khi cơ chế giá FIT hết hiệu lực, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT và Quyết định số 21/QĐ-BCT làm cơ sở cho EVN và các dự án chuyển tiếp thỏa thuận giá điện đảm bảo không vượt qua khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Khung giá phát điện do Bộ Công Thương được xác định căn cứ trên cơ sở các số liệu suất đầu tư dự án có xét đến xu hướng giảm suất đầu tư của các loại hình mặt trời, điện gió trên thế giới. Suất đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới giai đoạn 2018-2021 giảm từ 1.267 USD/kW xuống 857 USD/kW (tương đương 11%/năm), suất đầu tư dự án điện gió trên bờ nối lưới giảm từ 1.636 USD/kW xuống 1.325 USD/kW (tương đương 6,3%/năm) dẫn đến kết quả tính toán khung giá có sự thay đổi so với giá FIT đã được ban hành.

Trước đó, trả lời VTC News, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư các nhà máy điện chuyển tiếp chưa mặn mà việc gửi hồ sơ để đàm phán giá điện với EVN, nhiều nhà đầu tư vẫn mong muốn có một mức giá cao hơn.

Liên quan đến tình hình đàm phán giá điện, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực cho hay sau khi Bộ Công Thương ban hành khung giá vào tháng 1/2023 thì đến tháng 3 mới có một số chủ đầu tư gửi hồ sơ.

Tính đến thời điểm ngày 26/5, có 52/85 nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất 3.155 MW (chiếm tỷ lệ 67%) đã nộp hồ sơ đến EVN. Trong đó, 42 nhà máy đang tiến hành thỏa thuận giá điện với EVN; 36 nhà máy với tổng công suất 2.063,7 MW đề xuất giá điện tạm tính bằng 50% khung giá để làm cơ sơ huy động.

Hiện vẫn còn 33 nhà máy điện với tổng công suất 1.581 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán (chiếm tỷ lệ khoảng 33%).

Bên cạnh đó, có nhiều chủ đầu tư vi phạm các các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng…nên còn vướng mắc các thủ tục pháp lý, chưa thể đàm phán giá với EVN.

Đến nay, Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm thời cho 19 nhà đầu tư đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán với tổng công suất 1.346,82 MW và hiện có thêm 17 nhà máy điện chuyển tiếp đang được EVN hoàn thiện thủ tục đàm phán với chủ đầu tư để trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 5/2023. Bộ cũng đã chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hòa lưới đối với các nhà máy đã thống nhất giá tạm.

Đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ cũng như đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thiết kế điều chỉnh (nếu có) và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn các chủ đầu tư vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

PHẠM DUY