Bộ Công Thương gấp rút nhập khẩu than từ Nam Phi cho sản xuất điện

(VTC News) -

Trong buổi làm việc với ngài Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam sáng 2/4, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nguồn nguyên nhiên vật liệu, trong đó có than. Việc đa dạng hoá và tìm nguồn cung ứng than tiềm năng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Nam Phi hiện sản xuất gần 260 triệu tấn than năm 2020, trong đó xuất khẩu chiếm khoảng 30%. Các loại than do Nam Phi sản xuất là than có chất lượng tốt, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than và ngành sản xuất của Việt Nam.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Nam Phi hỗ trợ giới thiệu, kết nối các đối tác tiềm năng của Nam Phi trong lĩnh vực than, khoáng sản với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc…để đi đến ký kết hợp đồng, đưa các chuyến hàng than về Việt Nam ngay trong tháng 4, tháng 5 tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đại sứ nước Cộng hòa Nam phi

Đáp lại, Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro khẳng định, sẽ trao đổi ngay với Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Nam Phi về việc cung ứng than cho Việt Nam cũng như hỗ trợ kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu than của hai nước. Ngoài ra, Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro cũng đề nghị phía Việt Nam tạo thuận lợi để một số mặt hàng có thế mạnh của Nam Phi có thể tiếp cận thị trường Việt Nam.

Hiện kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi vẫn duy trì ổn định ở mức trên 1,39 tỷ USD. Nam Phi cũng là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi.

Trước đó, ngày 1/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng để tháo gỡ tình trạng thiếu than cho sản xuất điện.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong quý I/2022, lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN thiếu hụt 1,36 triệu tấn. Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than của EVN đã phải dừng và giảm phát, khiến toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than.

Trong khi đó, thời gian tới, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022, việc sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng vai trò hết sức quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là các tháng 4, 5, 6, 7 tại khu vực miền Bắc.