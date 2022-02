Bộ Công Thương chậm công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện

(VTC News) -

Trong văn bản gửi EVN, Bộ Công Thương cho biết nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ (từ ngày 10/2) nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá - về phương án giá điện năm 2022 và công tác điều hành giá.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân 2022.

Từ đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng phương án giá điện năm 2022 trên cơ sở đánh giá kỹ các chi phí đầu vào như than, khí cho sản xuất điện, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia, kết quả kiểm tra chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.

Và uớc tính số thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2021, chi phí dự kiến năm 2022 của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Bộ Công Thương cũng cho biết đã có các văn bản (văn bản số 8436 ngày 24/12/2011 và văn bản số 533 ngày 28/1) hướng dẫn EVN xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2022.

“EVN căn cứ vào các nội dung chỉ đạo trên để khẩn trương thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái”, văn bản của Bộ Công Thương nêu.

Tuy nhiên, đáng chú ý, trong khi EVN được yêu cầu xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2022, thì đến thời điểm này, Bộ Công Thương vẫn chưa công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.

Trên cổng thông tin điện tử của Bộ này hiện mới công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN. Theo thống kê, sản lượng điện thương phẩm năm 2019 là 209,77 tỷ kWh, tăng 9,05% so với năm 2018. Doanh thu bán điện của EVN là 388.355,63 tỷ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đ/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018.

Năm 2019, EVN lãi 523,37 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.