Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can ra đầu thú

(VTC News) -

Liên quan vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự đối với các bị can sau:

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); trú tại chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Trần Mạnh Hà (SN 1971), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); thường trú phường Phương Liên, quận Đống Đa. Nơi ở hiện tại: Tòa Park 3, khu đô thị Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đỗ Văn Sơn (SN 1977), nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); thường trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; nơi ở hiện tại khu đô thị Star Lake, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Thị Sen (SN 1984); nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường; thường trú: ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Nơi ở hiện tại: tòa R4B, Royal City, số 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguyễn Thị Tích (SN 1962), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; thường trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; chỗ ở hiện nay: xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngô Thế Vinh (SN 1965); Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; thường trú phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM; chỗ ở hiện nay: Mỹ.

Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; thường trú: tòa nhà D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình; chỗ ở hiện nay: Mỹ.

Đỗ Mỹ Hạnh (SN 1982); Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa; thường trú: phường 11, quận 5, TP.HCM. Nơi ở hiện tại: Chung cư Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Cả 8 bị can trên đều đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.