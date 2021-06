Bộ Công an xác định được nhóm nghi tấn công Báo điện tử VOV

(VTC News) -

Ngày 18/6, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc truy tìm, ngăn chặn việc tấn công vào hệ thống mạng của Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) và một số trang mạng khác, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với một số cục nghiệp vụ và công an một số địa phương, khẩn trương điều tra truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định đối tượng thực hiện vụ tấn công này.

"Theo báo cáo của A05, đến ngày 18/6, Bộ Công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện các vụ tấn công trên và bước đầu đã xử lý một số đối tượng. Vì đang trong quá trình điều tra, truy xét nên khi có thông tin cụ thể thì sẽ thông tin chi tiết hơn về kết quả điều tra", tướng Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an.

Ngày 16/6, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn số 13 gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị điều tra, xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Nội dung công văn nêu rõ: Vừa qua, nhiều cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc, tỏ rõ thái độ đấu tranh kiên quyết với các hành vi phản văn hóa, tiêu cực trên mạng xã hội như VOV, VTV, VietnamNet... đã có bài phê phán quyết liệt hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội.

Tuy nhiên, đã xuất hiện hiện tượng các đối tượng không rõ danh tính có phản ứng tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi tấn công làm mất uy tín của các cơ quan báo chí.

Sáng 12/6, Báo điện tử VOV đăng bài "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng" và “Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn: Đã đến lúc cần xử lý nghiêm”.

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam đe dọa, thóa mạ, kêu gọi tẩy chay. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau vào "đánh giá" trên Google Maps để giảm uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau đó, các fanpage khác của VOV1, VOV2, Kênh truyền hình VOV… cũng liên tiếp nhận hàng trăm bình luận tương tự. Các phóng viên thực hiện loạt bài này cũng bị hàng loạt nick lạ gửi tin nhắn chửi bới, xúc phạm, đe dọa.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn dò tìm số điện thoại, mạng xã hội của vợ hoặc chồng phóng viên VOV.VN để khủng bố dưới dạng tin nhắn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Báo điện tử VOV đã gửi công văn tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.

Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hành vi tấn công mạng Báo điện tử VOV là rất tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Đặc biệt, vụ việc này diễn ra ở thời điểm người làm báo cả nước kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam kiên quyết phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên và đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhanh chóng vào cuộc, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan báo chí và người làm báo.