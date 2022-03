Bộ Công an: Truy xét nguồn gốc, xử lý các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ

(VTC News) -

Thời gian qua, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, nhiều vụ đối tượng sử dụng vũ khí nóng, súng để gây án, giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.

Bộ Công an đã ban hành nhiều kế hoạch, điện chỉ đạo, tổ chức các phương án đấu tranh, các đợt cao điểm để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, chỉ riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 565 vụ, 902 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 249 khẩu súng các loại, trong đó có 359 vụ, 622 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn diễn biến phức tạp.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép, không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tự giác đến cơ quan công an để giao nộp; trường hợp cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội; tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp tuyên truyền, vận động và đấu tranh, xử lý.

Các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời phát hiện, có phương án xử lý các vụ việc, không để mâu thuẫn tích tụ kéo dài, giải quyết mâu thuẫn lớn thành nhỏ, nhỏ thành không còn mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được phép trang bị, sử dụng để tránh mất, thất lạc lọt vào tay các đối tượng xấu.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phương châm “cắt đứt nguồn cung, đấu tranh trực diện, truy xét tận gốc”. Công an xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ các đường dây, băng ổ nhóm hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tập trung xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính.

Ngành công an tập trung làm tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đối với các vụ án xảy ra có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phải tập trung điều tra làm rõ, truy xét nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Cơ quan công an phối hợp với các lực lượng chức năng (hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.