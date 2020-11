Bộ Công an: Tội phạm khiêu dâm, kích dục trên mạng ngày càng tăng

Ngày 26/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch 196 về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn mại dâm tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm chủ yếu núp bóng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, masage với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đặc biệt, tội phạm khiêu dâm, kích dục, môi giới mại dâm trên không gian mạng có xu hướng tăng lên cả về số vụ và tính chất, mức độ.

Thực hiện kế hoạch 196, công an các địa phương tăng cường, triển khai mạnh mẽ công tác phòng, chống mại dâm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội được quản lý chặt chẽ, từng bước ngăn chặn, làm giảm hoạt động mại dâm. Nhiều tụ điểm, đường dây "gái gọi" phức tạp, băng nhóm hoạt động mại dâm tại các khu vực, địa bàn trọng điểm được triệt phá.

Trong 5 năm qua, Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp và phối hợp các địa phương đấu tranh khám phá 43 vụ, khởi tố 52 bị can, xử lý hành chính 238 người. Công an các địa phương khám phá, xử lý hình sự 2.546 vụ, khởi tố 2.966 bị can, xử lý hành chính 11.346 đối tượng với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh hệ thống chính trị thực hiện tốt chương trình phòng chống mại dâm của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn mại dâm;

Cùng với đó, lực lượng công an cần nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án liên quan hoạt động mại dâm, không bỏ lọt tội phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, điều hành, môi giới mại dâm; phối hợp với các cơ quan kiểm sát, tòa án điều tra, truy tố và xét xử kịp thời những vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm để góp phần răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Lực lượng công an cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện như massage, bar, vũ trường, khách sạn…

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương cần chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm mại dâm hoạt động trên không gian mạng, tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các quốc gia trong đấu tranh xử lý hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài và tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm. '

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu công an các đơn vị cần rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống mại dâm.