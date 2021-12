Bộ Công an: Sẽ xử lý triệt để vụ án tại Công ty Việt Á

(VTC News) -

Đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (C03) trả lời báo chí nhiều câu hỏi liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo đại diện Cục C03, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

“Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, quan điểm của cơ quan điều tra là điều tra triệt để và xử lý nghiêm. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, triệt để và không có vùng cấm", đại diện C03 khẳng định.

Đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (C03), Bộ Công an trả lời báo chí tại cuộc họp báo.

Đại diện Cục C03 thông tin thêm, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, lời khai của các bị can cho thấy kit xét nghiệm của Việt Á được công ty này trực tiếp và gián tiếp bán tại 62 địa phương. Có thể một số địa phương tự mua, cũng có thể do các đơn vị mua tài trợ cho địa phương.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng C03 cho hay, cơ quan điều tra làm rõ doanh số bán hàng trong 2 năm của Công ty Việt Á khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là doanh số bán hàng, không phải số tiền chiếm hưởng. Quá trình điều tra tiếp theo, C03 sẽ làm rõ số tiền các bị can đã chiếm hưởng, thu lợi bất chính để hoàn thiện hồ sơ.

Trước đó, C03 khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hải Dương.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để tạm giam.

5 người bị tạm giam còn lại gồm: Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Âu Lạc), Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á), Phan Tôn Noel Thảo (Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á), Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á), Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương). Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á) được tại ngoại.

Theo điều tra, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, sau khi Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia thông qua, Bộ Y tế đã cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á.

Phan Quốc Việt và thuộc cấp khai lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương. Việt và ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để Công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bộ Công an cho rằng Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, bị can Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.