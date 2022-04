Bộ Công an sẽ khởi tố các cá nhân tung tin thất thiệt về chứng khoán

(VTC News) -

Chiều 29/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) thông tin liên quan đến một số người tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và môi trường đầu tư kinh doanh.

"Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị như an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát và răn đe, khởi tố các cá nhân tung tin thất thiệt. Chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết như gọi hỏi bao nhiêu người, răn đe bao nhiêu người", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. (Ảnh: VGP)

Liên quan đến các vụ án tại Công ty Việt Á; vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại Tập đoàn FLC; vụ án lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Trí Việt và Louis Holdings, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt các cơ quan tố tụng đã khởi tố các vụ án được dư luận quan tâm.

"Tất cả các vụ án này đều được Bộ Công an thông tin nhanh chóng, cởi mở trong điều kiện cho phép để đáp ứng nhu cầu của người dân. Chi tiết điều tra, chúng tôi chưa thể thông tin được, khi có kết quả sẽ thông báo sớm", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cơ quan chức năng đang xem xét những vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây để điều tra, xử lý có kết luận cuối cùng trong thời gian tới.

Về trách nhiệm và tổ chức giám sát hoạt động thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho rằng, pháp luật quy định rõ trước năm 2019 theo Luật Chứng khoán cũ, thị trường tổ chức theo 2 lớp là Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ năm 2019 Luật Chứng khoán sửa đổi tăng cường thêm giám sát trực tiếp với công ty chứng khoán khi bắt đầu tham gia hoạt động trên thị trường.

Về tình trạng thao túng giá trên thị trường, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Tài chính cho hay, đã có giám sát và thực hiện cảnh báo xử lý vụ việc vi phạm theo thẩm quyền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động yêu cầu giám sát, tăng cường giám sát những doanh nghiệp thua lỗ nhưng giá cổ phiếu tăng mạnh, giám sát các giao dịch lớn bất thường. Từ đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đã kiểm tra xử lý và chuyển tới các cơ quan công an có thẩm quyền.