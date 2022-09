(VTC News) -

Ngày 12/9, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15/9/2022.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022”.

Mẫu Hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam.

Bộ Công an có Công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp Hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin “Nơi sinh” của công dân vào phần bị chú của Hộ chiếu.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc đưa mục “Nơi sinh” vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.