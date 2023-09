Bộ Công an phát hiện đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ nêu trong hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và triển khai phương, nhiệm vụ kỳ thi năm 2024 diễn ra sáng nay 20/9.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về an ninh, an toàn. Trong đó, còn tình trạng mua bán công nghệ thiết bị cao để gian lận thi cử diễn ra công khai trên internet, một bộ phận thí sinh và phụ huynh vẫn có tư tưởng tiêu cực tìm đủ mọi cách gian lận để đạt kết quả cao.

Do kỳ thi quy mô lớn, diễn ra trên toàn quốc trong cùng thời điểm nên khó bố trí lực lượng, phương tiện và kiểm tra giám sát.

Bộ Công an thường xuyên theo sát và chỉ đạo các đơn vị A03, A05, A06, PA03, công an các tỉnh thành tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngành giáo dục đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ phát biểu tại hội nghị.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ Công an mở 150 cuộc điều tra an ninh, an toàn, kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại bất cập liên quan. Đơn vị A03 phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức 4 cuộc kiểm tra bí mật, đột xuất tại các khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như coi thi và chấm thi tại 4 địa phương.

Trước kỳ thi, đơn vị A05 phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây với 2 đối tượng có hành vi mua bán thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao, thu về các thiết bị tai nghe siêu nhỏ và hàng trăm linh kiện liên quan. Đáng chú ý, khi mở rộng công tác đấu tranh còn phát hiện nhiều thí sinh dự thi đã mua thiết bị trong đường dây này. Qua đó kịp thời xử lý các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Ông Chung nêu thêm một số thành tích nổi bật, công an TP.HCM cũng kịp thời xử lý đối tượng tung tin thất thiệt về việc lộ đề thi môn Ngữ văn. Công an Hải Phòng phát hiện và xử lý hai đối tượng đăng thông tin xuyên tạc, bôi nhọ kỳ thi trên các hội nhóm Facebook và xử phạt 22,5 triệu đồng.

Theo thống kê, lực lượng công an trên toàn quốc bố trí hơn 15.000 cán bộ chiến sĩ tham gia vào các khâu của kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh...

Vừa qua đơn vị A03 cũng trực tiếp xác minh, hướng dẫn và phối hợp với các lực lượng nhanh chóng làm rõ các nghi vấn lộ đề thi liên quan tới 2 thí sinh tại Yên Bái và Cao Bằng. Từ đó, chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra và khởi tố vụ án.

Ngoài ra, A03 cũng phối hợp với các địa phương, hội đồng thi xác minh và xử lý 37 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi, có nguy cơ dẫn tới lọt đề thi.

Từ những kết quả trên, Thiếu tướng Trần Đình Chung kiến nghị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai ngành công an và giáo dục, tăng cười tuyên truyền an ninh, an toàn trong kỳ thi và quy định bảo mật đề thi. Các địa phương cần có sự thống nhất về quy trình, hình thức xử lý với thí sinh sử dụng điện thoại di động và thiết bị công nghệ cao dẫn tới lộ đề thi.

Ông cũng cho rằng, quy chế thi còn một số điểm cần sửa đổi bổ sung về an ninh, an toàn của kỳ thi như hình thức xử lý thí sinh cố ý làm lộ đề thi chưa đảm bảo tính dăn đe. Việc quy định về bảo quản sử dụng máy tính, linh kiện chấm thi, các phần mềm chấm thi còn tồn tại lỗ hổng chưa thực sự chặt chẽ. Do đó, cần hình thức xử lý quyết liệt hơn với thí sinh cố tình vi phạm.

Phó cục trưởng đặc biệt kiến nghị, tăng cường ứng dụng thí điểm các giải pháp về kỹ thuật công nghệ thông tin để phòng ngừa phát hiện trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao. Công an địa phương cần bố trí các thiết bị phá sóng, thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Phát biểu trước đó, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho hay, dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi và ban hành quy chế thi sớm hơn vào tháng 2/2024 để các địa phương, thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ tăng cường công tác phối hợp và họp bàn với Bộ Công an để ngăn chặn hơn nữa các việc gian lận thi cử bằng công nghệ cao.