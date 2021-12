Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Nghệ An về vụ Công ty Việt Á

(VTC News) -

Tối 22/12, theo nguồn tin của VTC News, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) đã được Cục Cảnh sát kinh tế C03 (Bộ Công an) triệu tập ra Hà Nội để làm sáng tỏ một số thông tin liên quan các gói thầu kit test COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Hiện tại, ông Chu Trọng Trang -Phó Giám đốc CDC Nghệ An - được giao nhiệm vụ tạm thời điều hành mọi công việc của CDC Nghệ An.

“Việc này nhằm đảm bảo cho CDC Nghệ An hoạt động bình thường trong thời gian ông Định vắng mặt để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vấn đề liên quan Công ty Việt Á”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 20/12, trả lời trên truyền hình về thủ đoạn chi tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á, Phan Tôn Noel Thảo - trợ lý tài chính Công ty Việt Á - khai báo tham gia cùng Công ty Việt Á chi tiền cho các đơn vị như CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện...

Tuy nhiên, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định ông không nhận tiền "hoa hồng" của Công ty Việt Á.

"Tôi hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Tôi chưa từng làm việc, chưa từng gặp và không biết Phan Tôn Noel Thảo là ai", ông Định cho biết.

Trụ sở CDC Nghệ An.

Từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất hết 60 tỷ đồng để phục vụ công tác chống dịch. Trong đó, mua của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, số còn lại mua của các đơn vị khác.

CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á chia làm 4 gói thầu thì có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7 với hơn 5 tỷ đồng, được mua với giá 470 nghìn đồng/bộ kit xét nghiệm COVID-19. Gói chỉ định thầu thứ hai hơn 13 tỷ đồng vào ngày 31/10, mua với giá 367 nghìn đồng/bộ kit xét nghiệm COVID-19.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan CSĐT cũng ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can gồm: Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Âu Lạc; Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á; Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương; Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các nhân sự thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi…; rà soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.