Bộ Công an khen thưởng công an Hà Nội phá án vụ giết người tại Đông Anh

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định khen thưởng 4 đơn vị của Công an TP Hà Nội là PC02, PC09, PA02 và Công an huyện Đông Anh sau chiến công xuất sắc điều tra khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 17/7 trên địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).

"Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội trong thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đảm bảo an ninh, trật tự, địa bàn Thủ đô. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an", thư khen viết.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 17/7, Công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

Công TP Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá vụ án. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Đông D. (SN 1998, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), làm nghề lái xe ôm công nghệ.

Đến 15h50 ngày 18/7, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Công (33 tuổi, ở huyện Đông Anh), khi người này đang lẩn trốn tại nhà riêng. Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu, y nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

Khoảng 20h ngày 16/7, Công chuẩn bị một con dao rồi đi xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Khoảng 20h45 cùng ngày, Công gặp và thuê anh D. chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Đến khu vực đường kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), Công yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu nhằm tìm thời cơ ra tay. Lợi dụng khu vực vắng người, Công dùng dao sát hại anh D.

Sau khi kéo nạn nhân giấu vào bờ cỏ, Công lục soát lấy đi điện thoại di động và một túi xách bên trong có 50.000 đồng, dùng xe máy của nạn nhân chạy trốn.

Trên đường trốn chạy, Công phi tang chiếc điện thoại của anh D., thay quần áo và lái xe máy đến gửi tại bãi xe ở Việt Trì, Phú Thọ.

