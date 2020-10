Bộ Công an: Hai giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bước đầu khai nhận hành vi vi phạm

Ngày 2/10, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ án Vu khống của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đăk Lắk, trong quá trình xác minh vụ việc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố bị can với Hoàng Minh Tuấn (trú Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vu khống.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Quý (sinh năm 1981, là giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) về tội Vu khống.

"Quá trình điều tra ban đầu, bị can Tuấn và Quý bước đầu khai nhận hành vi vi phạm. Cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ án", tướng Xô nói.

Ông Phạm Đình Quý hiện là giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM).

Trước đó, nguồn tin từ Viện kiểm sát tỉnh Đắk Lắk xác nhận với VTC News, cơ quan phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1980, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nghề nghiệp là giáo viên) về tội vu khống, quy định tại khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, ông Tuấn được xác định là người đã gửi nhiều đơn thư, tài liệu vu khống liên quan đến một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ông Tuấn hiện đang bị bắt tạm giam tại Cơ quan điều tra - công an tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Quý (sinh năm 1981, là giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) vì có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác đã phạm tội Vu khống, quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự.

Quyết định khởi tố này được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để phê chuẩn.

Tối 23/9, khi ông Quý đang đi ăn cùng vợ ở TP Hồ Chí Minh thì có cán bộ Công an đến gặp và mời phối hợp cung cấp thông tin. Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc, rồi tiếp tục được đưa về Đắk Lắk.

Được biết, ông Hoàng Minh Tuấn là võ sư và là học trò của ông Phạm Đình Quý.