Bộ Công an đang làm rõ nhiều hành vi trục lợi liên quan dịch COVID-19

(VTC News) -

Chiều 28/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra của Bộ Công an đang tích cực làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan dến dịch bệnh COVID-19.

"Các cơ quan điều tra sẽ thực hiện các công việc này xuyên Tết. Trong thời gian tới, cơ quan công an sẽ có thông tin về những vụ án có hành vi trục lợi trong dịch bệnh", tướng Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trả lời tại họp báo chiều tối 28/1.

Liên quan đến vụ án thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tích cực triển khai mở rộng điều tra vụ án theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ Công an đang từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

"Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp, trao đổi thông tin với với 3 đoàn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan. Trong đó có việc thu thập hồ sơ tài liệu và xác định các sai phạm", tướng Xô nói.

Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong toả, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản giá trị hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt.

Cũng tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô đã trả lời thêm câu hỏi của báo chí liên quan tới một số nghệ sĩ có đơn thư về việc trước đó có một số "người đã tố cáo" sai sự thật liên quan tới các hoạt động từ thiện.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, khi cơ quan công an nhận được tin báo tố giác tội phạm hoặc đơn tố cáo thì sẽ tiếp nhận và xử lý theo đúng trình tự tố tụng. Mức độ đến đâu sẽ xử lý tới đó. Nếu người tố cáo sai sự thật, vu khống thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự tuỳ theo mức độ.