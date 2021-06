Bộ Công an bắt thêm 4 người liên quan vụ thâu tóm 43ha 'đất vàng' ở Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 2/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định của VKSND tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, hôm qua (1/6), Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can là Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2); Nguyễn Quốc Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc); Phạm Hữu Hiền, (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) và Hồ Hoàng Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) về "Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Đại Dương (bên trái) và bị can Nguyễn Quốc Hùng (bên phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 9/4/2020, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo về vụ khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3/2).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, kết quả điều tra xác định khu đất 43 ha là tài sản nhà nước giao cho Công ty 3/2 để thực hiện dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (Công ty Tân Phú) nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2016, Công ty 3/2 chuyển nhượng 43ha đất này cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).

Việc chuyển nhượng 43 ha đất do Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát gần 127 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Bị can Phạm Hữu Hiền (bên trái) và bị can Hồ Hoàng Nam (bên phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT), ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, Tổng Giám đốc) và ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú,

Riêng với ông Hải, sau khi khởi tố, cơ quan công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại buổi họp báo, Đại tá Chính cho biết tài sản thất thoát của Nhà nước trong vụ án này rất lớn. Cơ quan công an sẽ bàn bạc thống nhất với Viện Kiểm sát để thu hồi tài sản thất thoát. Còn việc có lợi ích nhóm hay không, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.