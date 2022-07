Bộ Công an bác tin lãnh đạo một tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh

(VTC News) -

Sáng 11/7, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, thông tin lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị cấm xuất cảnh như đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin về cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

"Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt. Hiện, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Bộ Công an cũng đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt và tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.