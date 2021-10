Bộ Công an: 153 trẻ em đi bộ cùng dòng người về quê tránh dịch

(VTC News) -

Sáng 10/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên (Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết, tính từ ngày 5/10 đến nay, có hơn 26.000 người (chủ yếu là người lao động ở các tỉnh phía Nam) đi dọc tuyến đường Trường Sơn, quốc lộ 1A về quê tránh dịch.

Riêng tỉnh Hà Nam, từ ngày 5-10/10, có 95 ô tô, hơn 2 nghìn xe máy, với gần 6 nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa phận tỉnh này.

Đáng chú ý, trong dòng người về quê qua địa bàn tỉnh Hà Nam có 1.892 người dân đi bộ, trong đó có 153 trẻ em, điều này rất nguy hiểm khi gặp bão vào đất liền.

Do đó, 12h đêm qua (9/10), Bộ Công an đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo các chốt cho dừng việc di chuyển của dòng người về quê bằng tất cả các phương tiện, kể cả đi bộ.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

"Những người dân về quê tránh dịch luôn trong tình trạng vừa đói, vừa rét. Tại Hà Nam, công an đã xin phép chính quyền cho sử dụng nhà văn hóa, đồng thời dùng xe chở quân, chở vũ khí để đưa người dân đến các nhà văn hóa", Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nói.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên cho hay, một mình lực lượng công an chỉ đảm bảo được việc ăn, uống cho người dân nhưng không thể giải quyết hết được chỗ ở cho người dân. Ngoài ra, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự và cơ động, phải chủ động hỗ trợ người dân trong việc này.

Ngoài ra, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an lo lắng rằng, sau khi bão tan dòng người làm thế nào để tiếp tục về quê an toàn, đặc biệc là những người đi bộ.

Trước vấn đề trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phải chuyển phương án để đẩy sớm việc lưu thông đường bộ, đường sắt.

"Lực lượng lao động hồi hương với số lượng rất lớn, khoảng 26.000 người thời gian qua, di chuyển bằng các phương tiện, kể cả đi bộ. Bộ Công an, các đơn vị khác cần có giải pháp chặt chẽ, phối hợp với địa phương trước khi bão số 8 đổ bộ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nếu người đi đến địa phương nào có bão, phải mời mọi người vào khu vực tránh trú an toàn như nhà văn hóa, khi bão tan thì mới cho di chuyển tiếp", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.