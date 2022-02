Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã Báo báo cáo một số nét chủ yếu về tình hình đất nước năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc được thể hiện mãnh liệt

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm...

Các ý kiến phát biểu của nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước bày tỏ tin tưởng, tự hào về những kết quả đất nước ta đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mà đất nước ta phải đối mặt, đặc biệt là những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

"Một năm sau Đại hội XIII của Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều bứt phá, mang lại niềm tin cho nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đưa vài trò, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế", nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn nhận định.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thì cho rằng: "Trong bối cảnh khó khăn khi cả dân tộc gồng mình chống dịch COVID-19, tinh thần gắn bó, đoàn kết dân tộc được phát huy cao độ; ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; càng trong hoàn cảnh khó khăn thì tình cảm và lòng người càng rộng mở hơn. Niềm tin, sự ủng hộ, chia sẻ của dân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền được tăng lên gấp bội".

Đồng quan điểm nêu trên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chia sẻ: "Năm 2021 là năm có nhiều cung bậc cảm xúc đan xen khác nhau, nhưng lớn nhất là trong hoàn cảnh đau thương, mất mát về người và của do đại dịch COVID-19 gây ra, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc được thể hiện mãnh liệt nhờ đó đã tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước phục hồi và duy trì các hoạt động kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân do dịch bệnh gây ra…".

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đồng thời, các đồng chí cũng bày tỏ sự trăn trở, suy tư trước những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như đề xuất nhiều kiến nghị xác đáng cho công tác chỉ đạo, điều hành để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã phân tích nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, trong đó nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An kiến nghị nhiều nội dung để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nguyên lãnh đạo cấp cao là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm 2021 với đầy ắp các sự kiện trọng đại.

Trong đó, chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tổ chức các kỳ họp của Quốc hội khoá XV; tổ chức các hội nghị toàn quốc của Chính phủ, của Mặt trận Tổ quốc, của một số ngành và lĩnh vực quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng.

Đồng thời, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho người dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước bày tỏ tin tưởng, tự hào về những kết quả đất nước ta đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc theo hướng: Kết hợp tầm nhìn chiến lược, lâu dài với việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch ngắn hạn; tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách trước mắt; giải quyết dứt điểm những việc đã rõ, đã chín.

Đoàn kết, thống nhất; phối hợp, kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng. Phân công nhau đi địa phương, các ngành, các lĩnh vực, đi nước ngoài... một cách đồng bộ, hợp lý, ăn khớp. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước; trách nhiệm giám sát của nhân dân.

"Tôi xin khẳng định rằng, đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho Nhân dân, cho đất nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: "Chúng tôi luôn luôn nhận thức rằng, các đồng chí tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác, nhưng vẫn rất tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và là những bậc đàn anh, đàn chị cho anh em chúng tôi noi theo. Chúng tôi luôn tâm niệm là các thế hệ đi sau phải ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, ra sức học tập noi gương, kế tục; phát huy những thành quả và kinh nghiệm của các bác, các anh, các chị đi trước và mong luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các bác, các anh, các chị.

Tôi tin rằng, các bác, các anh, các chị, các đồng chí với nhiệt huyết sẵn có và những kinh nghiệm đã tích luỹ được, tuỳ theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta".

Nhân Xuân mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho Nhân dân, cho đất nước.