Bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: Ở 4 năm, vẫn chưa lắp lưới bảo vệ ban công

(VTC News) -

Chia sẻ với PV VTC News, anh H. cho biết, gia đình anh chuyển về chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng được 4 năm. Tuy nhiên đến nay gia đình vẫn chưa lắp lưới bảo vệ ban công dẫn đến hậu quả con gái trèo qua lan can, rơi từ tầng 13 xuống dưới.

"Thực ra 2 cháu nhà tôi đi học rất sớm, từ lúc 6 tháng, đa số thời gian là ở trường. Khi về, có bố mẹ trông coi. Ngoài ra, tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trèo cao được như thế", anh H. lý giải.

Bố bé gái rơi từ tầng 13 chung cư (trái) cảm ơn ân nhân của gia đình mình.

Anh H. cho biết thêm, gia đình có thuê giúp việc nhưng thời điểm cháu bé trèo ra, không có ai ở trong nhà.

"Cảm ơn mọi người quan tâm đến cháu. Sau việc này chúng tôi cũng thay đổi suy nghĩ. Trước đây tôi cứ nghĩ là lao vào công việc, kiếm tiền thì sẽ cho con được môi trường tốt hơn nhưng vật chất không bao giờ bằng được sự quan tâm. Mong muốn của 2 vợ chồng là sẽ thay đổi công việc, thay đổi cách suy nghĩ sau vụ việc", anh H. trải lòng.

Nhắc đến anh Mạnh, ân nhân cứu con gái mình, anh H. khẳng định, anh Mạnh như người khai sinh ra cháu H. lần thứ 2.

"Gia đình thực sự mong muốn con gái mình coi Mạnh như người bố. Sau vụ việc, tôi đã liên hệ với anh Mạnh rất nhiều lần. Về phía anh ấy chỉ mong muốn con gái tôi được bình phục, khỏe mạnh", anh H. cho biết thêm.

Trước đó, lý giải việc bé gái trèo qua được lan can, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng công an quận Thanh Xuân cho biết: "Gia đình lắp tấm lưới cao 1m ở lan can bảo vệ, cháu bé đã bấu vào tấm lưới này và trèo qua, sau đó bám vào bờ tường. Bé đuối sức nên trượt tay rơi xuống".

Theo ông Thành, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé có khách đến chơi, cháu ở trong nhà cùng bố mẹ. Đến khi khách ra về, bố mẹ xuống tiễn khách và để con ở nhà một mình.

“Lúc vừa quay lên thì tình cờ hai vợ chồng nghe thấy có người hô hoán, nói có bé gái leo ở tầng cao ra ngoài ban công. Không bình tĩnh được, hai vợ chồng này chạy ra thì hốt hoảng khi biết đó là con mình", ông Thành nói thêm.