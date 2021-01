BN1440 tái dương tính sau 1 lần âm tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Ngày 19/1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, kết quả xét nghiệm lần thứ 12 của BN1440 cho thấy bệnh nhân này tái dương tính với SARS-CoV-2 .

Trước đó, ở lần xét nghiệm lần thứ 11, BN1440 lần đầu âm tính với SARS-CoV-2, sau 23 ngày điều trị.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long - nơi cách ly và điều trị cho BN1440.

Hiện sức khoẻ BN1440 tiếp tục ổn định, không có triệu chứng ho sốt, không có bất thường. Ngành y tế Vĩnh Long đang tiếp tục điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Như VTC News đưa tin, sau khi BN1440 nhập cảnh trái phép và về đến nhà ở Vĩnh Long, người nhà của bệnh nhân này đã thông báo ngay ngành chức năng đưa đi cách ly.

Bệnh nhân này khai nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó mới khai nhập cảnh tại khu vực biên giới ở tỉnh An Giang gây khó khăn cho công tác điều tra và phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng sau đó xác định và cách ly tổng cộng thêm 8 người cùng nhập cảnh trái phép với BN1440 tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến bệnh nhân này.

5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho nhóm của BN1440 nhập cảnh trái phép cũng bị Công an An Giang khởi tố.