Thông gia 'đại chiến' vì ép nhau vài chén rượu

Chả là vừa rồi bên nhà chồng có giỗ, bố chồng bảo lâu lắm rồi không thấy ông thông gia đến chơi nên gọi điện mời bố đẻ tôi sang ăn cỗ. Tất nhiên bố đẻ tôi vui vẻ đồng ý.

Hai nhà cách nhau 15km, cùng tỉnh nhưng khác huyện. Bố chồng tôi sống thoáng, hay nhậu nhẹt, chén chú, chén anh, ăn nói bộc tuệch. Bố tôi thì ngược lại, ông trầm tính hơn, hay để ý lễ nghĩa và đặc biệt không bao giờ rượu chè, nhậu nhẹt.

Bình thường, vui lắm ông mới uống một vài chén, còn không thì xin kiếu hết. Bố đẻ tôi cực kỳ ghét bị ép dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ ai, hay bất kỳ lý do gì. Ông thích uống thì sẽ uống chứ không ai ép được ông bao giờ.

Chỉ vì vài ba chén rượu mời nhau trong ngày giỗ mà giờ bố đẻ, bố chồng trách cứ rồi còn tuyên bố không nhìn mặt nhau nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi còn nhớ, khoảng 10 năm trước, cả nhà đi ăn cỗ ở nhà bác cả bên họ ngoại. Hôm ấy, bố tôi từ chối lịch sự lời mời rượu của bác nhưng bác vẫn cố tình ép, rồi còn khiêu khích. Tức quá, bố tôi đứng phắt dậy tuyên bố một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi: "Anh mà còn mời em thêm câu nữa thôi thì từ này chấm dứt anh em ở đây. Tính em anh biết rồi, uống là uống, không uống là thôi miễn mời nhiều".

Lần ấy, cũng may có các bác và bà ngoại kịp thời can ngăn chứ nếu không ông và bác cả chắc cạch mặt nhau luôn rồi. Tính bố tôi lúc mềm thì rất mềm nhưng một khi cứng thì cực kỳ cứng, không "ngoại lực" nào có thể tác động được suy nghĩ của ông.

Chính vì tính khí ấy nên khi bố chồng bảo mời ông sang nhậu giỗ tôi đã có cảm giác lo lắng, bất an. Hôm ấy, bố tôi đi xe máy sang. Vừa thấy bố đến tôi phải chạy ngay ra cổng đón rồi nói nhỏ vào tai ông:

- Bố chồng con thích nhậu nhẹt nên con sợ tí nữa sẽ làm phiền bố. Bố không muốn uống bố cứ từ chối khéo là được rồi.

- Con gái yên tâm. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó hết! - Thấy con gái có vẻ lo lắng, bố tôi trấn an.

Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, lúc ngồi vào mâm cỗ, mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác. Sau khi uống hết chén rượu gặp gỡ đầu tiên do bố chồng tôi mời thì bố đẻ tiếp tục phải uống thêm rất nhiều những chén khác do họ hàng, các bác, các chú mang đến mời với lý do: "Lâu lắm rồi ông thông gia mới tới chơi nên muốn mời ông chén rượu cho phải phép".

Bữa đó bố tôi phải uống không biết bao nhiêu là rượu, nhìn nét mặt tôi đoán ngay ông bực mình lắm nhưng chắc cố nhịn vì không muốn con gái khó xử.

Mãi sau khi cảm thấy không uống nổi nữa thì bố đẻ tôi mới nói thông gia:

- Ông thông cảm tôi vốn không uống được rượu, uống như hôm nay là vui hết mình với ông rồi. Giờ tôi xin phép mọi người dừng tại đây, tí nữa tôi về phải đi đường xa nữa.

Nói vậy rồi nhưng bố chồng tôi vẫn cố ép thông gia uống thêm vài chén rượu nữa. Miệng thì lẩm bẩm: "Ngần này nhằm nhò gì, tôi uống còn kinh cỡ nào mà chả say đây. Cùng lắm uống say thì mời ông ngủ ở đây luôn, sáng mai về".

Chiều đó, nói thế nào bố tôi cũng không chịu ở lại mà nhất định đi xe máy về. Có lẽ do tay lái loạng choạng, ông bị cảnh sát giao thông gọi vào đo nồng độ cồn. Đến lúc nghe mức xử phạt 7 triệu đồng, ông hoảng hốt vì không ngờ lại cao như vậy.

Tức quá, ông về nhà gọi điện cho bố chồng tôi trách móc:

- Tại vài chén rượu tôi uống ở nhà ông mà giờ mất toi cái Tết, đã vậy còn bị giữ bằng lái.

- Thế thôi! Lần sau tôi chẳng mời ông đến nữa là được chứ gì! Bố chồng tôi nghe xong, chẳng thông cảm mà còn to tiếng rồi tắt bụp máy.

Bố tôi tức lắm, ông gọi ngay than thở với tôi, trách bố chồng tôi ích kỷ, sống chỉ biết mình. Ông tuyên bố, từ giờ sẽ không nhìn mặt bố chồng tôi nữa. Hai bên thông gia cãi vã, giờ vợ chồng tôi ở giữa là khốn khổ nhất. Tết nhất đến nơi rồi mà không biết nên làm thế nào để hòa giải vụ này nữa mọi người ơi!