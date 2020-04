Quá buồn tủi khi bố mẹ ban phát tình thương không đều

Phản hồi bài tâm sự của bạn Lê Hạnh – “Không chia gia tài cho con gái, bố vẫn muốn tôi có nghĩa vụ chăm nom”, nhiều độc giả VTC News bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ câu chuyện tương tự của chính họ.

PVP: Hoàn cảnh của bạn Hạnh cũng không khác gì tôi cả. Chỉ khác tôi là con trưởng, con trai cả trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do tôi gánh vác. Từ đám ăn hỏi, đám cưới của tôi đều do tôi bỏ tiền đứng ra lo. Việc xây nhà cho bố mẹ, tiền xin việc cho em gái cũng do một tay tôi.

Nhưng ngược lại bố mẹ tôi không bao giờ lo cho tôi một cái gì cả. Một mình tôi cũng tự vay mượn cũng mua nhà như ban, cũng nợ ngập đầu. Khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi cũng bỏ công bỏ việc đưa mẹ lên thành phố chữa; đến khi bệnh nặng tôi cũng bỏ việc về quê chăm sóc cho tới lúc mẹ mất.

Qua đây, tôi chỉ khuyên bạn một điều của cải là vật bất ly thân, bố mẹ dù tốt xấu cũng vẫn là bố mẹ, đạo làm con hãy giữ tròn chữ hiếu. Bạn cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.

Đạt: Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng đó là cha mẹ ai tui ko biết, chứ cha tui thì thương không đều. Sống chung nhà ngoài tui ra còn bà chị và cha tui, nhưng mà từ bé tới lớn không biết tui đã làm gì sai để bị ổng ghét như vậy.

Tiền cơm thì 2 chị em hùn lại để lo ăn cho 3 người, tiền điện, net, nước các cái đều do tui trả. Mấy nay dịch bệnh, chị tui là giáo viên lương tháng đều đều, còn tui thu nhập giảm hẳn. Ấy vậy mà ổng lại cho tiền bà chị, còn bảo là cho mà ăn sáng.

Thậm chí có hôm sáng ngủ dậy, tui đi ra bếp thấy có gói xôi thịt và một tờ giấy ghi “của Thảo Nguyên” (giống như là sợ tui ăn mất).

Kể trên đây là một hai chuyện vụn vặt, thật ra còn rất nhiều việc mấy chục năm nay đối xử rất tệ với tui. Nói thật vì là cha cho nên tui bấm bụng sống chung, chứ tui chẳng có 1 tí tình cảm yêu thương gì cả.

Trần Thị Nga: Mẹ mình bị đối xử quá bất công. Bố mình say rượu 30 năm nay một mình lo kinh tế. Ông bà nội có của có đất chia cho 5 người con. Bố mình là cả không được gì. Đất nhà mình đang ở là xã cắm cho mẹ mình.

Con cái, ông bà không chăm sóc cho ngày nào. Các cô, các chú đều giàu có hơn. Nhưng khi bà nội bị ốm, mẹ mình đón về chăm sóc, bà còn bị liệt nằm một chỗ cơ. Mẹ nói sống để cho các con nhìn vào. Mình cũng hy vọng bạn như vậ, đừng ích kỷ. Bố như vậy rồi, hãy sống để bố bạn hiểu và thấy được cái sai của ông. Và các con bạn nhìn mình nữa.

Bạn có góp ý hay có câu chuyện muốn chia sẻ? Hãy nhập vào box bình luận bên dưới.