‘Không cho con rể đứng tên nhà thì đừng nói là cho’

Bên cạnh đa số ý kiến phê phán, phản đối ông chồng trong bài viết "Bố vợ hẹp hòi, cho nhà đất nhưng không để tôi đứng tên", một số độc giả cho rằng nên đặt mình vào vị trí của anh để hiểu và thông cảm.

Quang Vũ: Đất là của ba mẹ vợ nhưng nhà là do công sức hai vợ chồng xây chung. Cuộc sống hiện đại không hợp nhau thì ly dị là chuyện bình thường, đừng nghĩ đó là điều xấu xa nhé các bạn. Pháp luật hiện hành cũng cho phép ly di nhé các bạn. Nếu lỡ 2 vợ chồng không hợp nhau li dị, có thể do chồng cũng có thể do vợ hoặc do cả hai thì tài sản phân chia làm sao? Kiểu này thì anh chồng trắng tay nếu li dị. Những ai từng trải sự đời sẽ hiểu vấn đề.

Ảnh minh họa,

Nguyễn Hoàng Long: Tôi nghĩ nếu là người phụ nữ muốn được cùng đứng tên tài sản bố mẹ chồng chia cho chồng, mọi người sẽ comment ủng hộ rằng vậy là đúng, sẽ bảo rằng phụ nữ làm lụng hy sinh cho gia đình, nếu không cho đứng tên nhỡ mai ly hôn thì ra đi tay trắng sao. Nhưng đây người muốn đứng tên là đàn ông nên các bạn ném đá anh ấy. Bình đẳng giới ở đâu? Cha ông xưa nói của chồng công vợ, thì như anh chồng có bảo của vợ công chồng cũng có gì không đúng chứ. Nhà trên đất bố mẹ cho cũ rồi, mấy năm nữa nếu vợ chồng có tiền xây lại thì mọi người có nghĩ đến anh chồng cũng phải ra đi tay trắng nếu ly hôn không?

Thienhuong: Tôi là phụ nữ. Chắc cũng tầm tuổi bạn. Tôi có lời khuyên bạn thế này. Sau khi đọc bài của bạn tôi cũng giống rất nhiều phụ nữ khác là có phản ứng rằng anh chồng này thật vô lý và tham lam, nếu không phải của mình thì đòi làm gì. Nhưng chị biết không, chồng tôi đã nói thế này: Nếu là anh thì anh sẽ không tới đó ở vì nếu bố mẹ vợ chỉ cho vợ thì anh không bao giờ ở nhờ, còn nếu không bố mẹ đừng bao giờ nói là cho mà chỉ là cho mượn để cả 2 vợ chồng ở. Vì bố mẹ bạn làm vậy không có gì sai nhưng đã vô tình làm chồng bạn tổn thương và thấy bị coi là người ngoài. Tôi nghĩ bạn cũng nên hiểu cho tâm lý của chồng và có hướng giải quyết tốt nhất để không bị ảnh hưởng tới hôn nhân. Tiền làm ra được nhưng tình cảm khi đã mất có tiền không mua được. Nếu bạn đủ yêu chồng tôi tin bạn có cách giải quyết đúng. Chúc bạn hạnh phúc.

Tagiang: Các bạn ạ, đôi khi cho không phải dễ đâu nhé. Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, họ không nghĩ việc nhỏ nhen đâu. Khi 2 người không chung đường họ sẵn sàng ra đi với 2 bàn tay trắng, nhưng họ cũng không muốn sự không rõ ràng. Đã cho là cho, nhận rồi thì phải có quyền. Còn không thì tốt nhất là đừng nhận và bố mẹ bạn cũng đừng tuyên bố là cho. Bạn cứ thử đặt mình vào tình huống đó và suy nghĩ. Anh chồng này có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy vui khi ở trong căn nhà như vậy. Chúc 2 bạn hạnh phúc!

Bạn có đồng tình với các quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.