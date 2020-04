Con rể ‘đòi’ bố vợ không sang tên nhà: ‘Toàn ngụy biện để che đậy lòng tham’

Trong gần 400 bình luận phản hồi bài “Bố vợ hẹp hòi, cho nhà đất nhưng không để tôi đứng tên”, phần lớn ý kiến không đồng tình với tác giả, cho rằng người con rể này và cả gia đình anh quá tham lam.

Thiên Phạm: Anh đưa ra cả mớ lý lẽ cũng chỉ là lừa mình dối người, chỉ là ngụy biện để che đậy lòng tham của mình thôi. Thâm tâm anh và cả gia đình anh biết rõ bản thân thèm muốn số tài sản đó chắc chắn sang túi nhà mình mới yên tâm được. Đừng lấy đạo làm vợ làm dâu ra bắt nạt người ta nữa anh ạ, dơ lắm ấy.

Nguyễn Thị Thu Hà: Ông bà ngoại làm như vậy là rất hợp tình hợp lý. Ông chồng đã một đời vợ rồi, ai dám đảm bảo là đến đời vợ thứ hai sẽ thế nào? Nếu hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau thì sổ đỏ đứng tên ai mà chẳng được, sao ông chồng lại đi tính toán kỹ càng vậy làm gì, không tham thì là gì nữa. Miệng nói không tham rứa sao không nghĩ cho cô vợ trước, làm tiết kiệm để xây nhà cho cả gia đình chồng cùng ở, khi ly hôn ra đi cô ấy nhận được gì ngoài những thứ đồ đạc trong nhà mà không phải là số tiền một nửa căn nhà cô ấy đáng được hưởng. Còn nếu bảo mang tiếng "chó chui gầm chạn" vì chút sĩ diện của bản thân thì đừng ở nữa, tự lo kiếm cho đc nhiều tiền mà mua đất xây nhà cho vợ con được ở sung sướng đi. Toàn là lý thuyết nhằm che đậy lòng tham làm của ông chồng và gia đình nhà chồng.

"Những thứ không phải của mình làm ra, nhất định không được đòi hỏi".

Lương Thịc Lịch: Mình nghĩ bạn và gia đình bạn thấy không hài lòng với quyết định của vợ và bố mẹ vợ chứng tỏ có lòng tham. Vì đơn giản không phải của mình thì không phải để ý, miễn là nó phù hợp và giúp cho cuộc sống tốt hơn là OK. Và mình ủng hộ quyết định của vợ bạn!

Lê Huy: Cha này cố đấm ăn xôi đây. Của người ta cho con gái họ mà đòi đứng tên. Định tìm cách chiếm đoạt nhà người ta luôn hả ông? Có thì dùng không có thì cố lao động mà mua dùng, đừng có tính toán kiểu đàn bà như vậy. Hãy là người đàn ông đích thực đi, đừng như đàn bà lúc nào cũng tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác bạn à, nhục nhã lắm.

Thanh Tiền: Gia đình vợ làm như thế là đúng rồi, anh còn muốn gì nữa. Người ta cũng phải phòng hờ chứ, như vợ cũ anh ra đi tay trắng thì sao. Đáng lí ra anh phải lo nhà cửa đầy đủ cho vợ ở, đã không lo được để phải sống chung chật chội. Nhà vợ người ta cũng vì thương con người ta nên mới cho nhà để ở, đáng ra anh phải biết ơn còn ở đó than trách. Nhà anh cũng tham lam khi hết lòng khuyên nhủ vợ anh. Tốt nhất nên ly hôn để người ta tìm được người chồng xứng đáng đi anh trai, làm người đừng có quá đáng chứ. Anh có cưới chục vợ mà suy nghĩ vậy thì chẳng ai ở nổi với anh và gia đình anh đâu

Phạm Thị Mai: Chỉ nên đòi hỏi những thứ của mình thôi, những thứ không phải của mình làm ra nhất định không được đòi hỏi. Mình là đàn ông cơ mà.

Bui Nhan: Đọc tâm sự của bạn mà mình cảm nhận người ích kỷ và tham tiền chính là bạn. Họ đã gả con gái cho bạn rồi và cho nhà để vợ chồng sinh sống. Đúng bố mẹ vợ và vợ bạn nói rất đúng. Tài sản là của bố mẹ cho con gái của họ chứ không phải cho bạn. Vì bạn lấy con họ nên họ tạo điều kiện cho con họ và cũng là tạo điều kiện cho vợ chồng bạn. Vợ bạn có quyền xác nhận đây là tài sản riêng được pháp luật công nhận và cho phép. Nếu vợ chồng bạn ăn ở với nhau cả đời thì sổ đứng tên ai không quan trọng.

Hình như bạn đang lộ bản chất... Bạn là gì mà đòi đứng tên nhà khi bố vợ cho con gái? Trong trường hợp bạn lại bỏ con người ta, vậy tài sản này thuộc về ai?

Theo mình, trước khi ra sổ nhà, bạn nên làm giấy kết hôn trước khi ra sổ thì đương nhiên là tài sản chung sau hôn nhân, đây là về lý nhưng đừng tham quá bạn ạ. Đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Aloha: Đọc cái tựa đề của bài viết là tôi đủ phán ông này không xài được rồi! Không cần đọc hết bài viết. Của người khác mà đòi đứng tên là sao ??? Mặt ông dày nên ông mới nhận! Như tôi cũng không nhận món quà đó. Chẳng thà vợ chồng ở nhà thuê, nhưng là do tiền của chính vợ chồng làm ra, như vậy mới đúng chứ. Bản lĩnh đàn ông không có mà ở đó hờn với trách. Tôi khuyên vợ ông nên giải tán nhanh cho khỏe tấm thân.

Trần Hòa: Bất kỳ ông bố vợ nào tỉnh táo cũng hành động như thế. Làm bố mẹ vợ như thế là quá tốt và trách nhiệm lắm rồi còn gì. Còn anh kia, muốn đứng tên thì làm ra tài sản mà đứng. Làm đàn ông người ta cho ở đợ nhà vợ rồi mà không biết nhục lại còn lăn tăn, kể lể, xin ý kiến dư luận. Chán toàn tập!

Dao Nguyen: Nếu cha mẹ vợ không có đất, không có nhà để cho thì anh làm sao? Có được ra riêng ở thoải mái không? Là đàn ông đừng bận tâm chuyện của cải nhà vợ làm gì? Lo cho vợ con, lo sự nghiệp, 2 vợ chồng cố gắng làm ăn dành dụm thì có nhà riêng tha hồ đứng tên chung. Anh chung thuỷ với vợ thì về già tài sản 2 vợ chồng hưởng chung, hưởng không hết cũng để lại cho con. Lăn tăn chi vậy? Anh đóng góp bao nhiêu để xây nhà? So với đất nhà vợ cho? So với sự thiệt thòi của người vợ bên cạnh anh chăm lo cha con anh? Nhà anh đã cho cô vợ được cái gì mà rối lên. Lấy vợ để cùng vun đắp tổ ấm riêng, cha mẹ cho gì mừng cái đó. Đừng thủ đoạn quá tính già hoá non! Gớm thật sự!

Thực: May ông bố vợ tỉnh táo không cho ông con rể đứng tên. Ông này nói ra đây là biết ông tham lam rồi. Cả nhà đều tham.

Nguyễn Tuyết Hương: Anh mới là người tham lam, ích kỷ. Bố mẹ vợ anh làm như vậy là chuẩn không cần chỉnh. Anh mới là người phải xem lại mình. Có người chồng như anh thật không còn gì để nói.

Huệ: Chồng mình cũng đang ở nhà vợ, mua đất riêng cũng đứng tên mình. Có sao đâu. Thông não đi, đàn ông mà nhỏ mọn, ích kỷ. Có nhà ở là tốt lắm rồi. Đứng tên rồi bỏ nhau vợ lại tay trắng giống như vợ trước à. Không phải của mình thì đừng có tham.

Diễm: Người chồng tham có tính toán mà còn nói bố vợ hẹp hòi. Đã bỏ vợ một lần nên họ phải lo cho con gái chứ. Nếu chia tay, anh được nữa căn nhà Ở đâu mà lời dữ vậy. Đất đai nhà hắn cũng đâu để cho vợ cùng đứng tên, đồ tồi, tham lam mà còn tính toán.

Dung Nguyen: Ông này tham lam quá. Muốn vào hốt của nhà vợ. Ai biêt số điện thoại vợ ông này cho em xin để em xui bỏ quách cho rồi. Lấy vợ về làm giàu cho nhà mình à.

Gia Hưng: Có bố vợ quá tốt đòi gì hơn. Có trách thì tự trách mình vừa bất tài lại vừa tham còn mắc thêm tật sĩ diện hão. Tôi mà là ông bố vợ thì tôi không bao giờ gả con cho ngữ ấy. Con gái mình thà làm single mom còn hơn.

Phong: Khuyên cô vợ nên lập tức ly dị, cô đã lấy nhầm một thằng chồng bất tài, nhưng tham lam, nhỏ nhen, ích kỷ. Lúc nó nói về việc chia của với vợ cũ thì thấy thêm nó là thằng không ra gì.

Châu Định: Người đàn ông và gia đình tham lam. Đời vợ trước đã lấy hết tiền tiếp kiệm xây nhà cho cả gia đình ở, giờ ly hôn vợ ra đi tay trắng. Còn nợ bao nhiêu thì bản thân và gia đình phải trả là đúng rồi chứ kể lể là phải trả. Hay là muốn vợ cũ chia tay rồi vẫn phải đem tiền tới trả mới thỏa lòng tham? "Nhà xây còn nợ một ít tôi cũng đứng ra trả...". Bây giờ gia đình vợ mới thương con gái họ cho nhà mà đòi đứng tên, không được thì cả gia đình xúm vào gây sự. Không thấy xấu hổ mà còn đưa lên mạng xin ý kiến góp ý.

Vvbb: Nếu giỏi thì mua nhà tự mà ở, đỡ phải chó chui gầm chạn. Ông bà cho con gái mà đòi muốn của mình đúng là đồ đàn ông tham lam ích kỷ. Đọc nghe mà buồn cười.

