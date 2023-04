BLACKPINK 'đốt cháy' sân khấu cùng 125.000 khán giả tại Coachella 2023

(VTC News) -

Trưa 16/4 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK có màn tái xuất ấn tượng tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023 ở Mỹ.

Màn trình diễn của BLACKPINK tại Coachella năm nay nhanh chóng gây bão, thu hút 125.000 khán giả đến xem trực tiếp và 250 triệu lượt xem qua YouTube. Đây là con số ấn tượng mà BLACKPINK mang về cho lễ hội Coachella 2023.

Trong suốt 1 tiếng 30 phút, nhóm nữ nhà YG "đốt cháy" sân khấu với 18 ca khúc đình đám làm nên tên tuổi như Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Boombayah, DDu-Du-DDu-Du... Liên tục hát live và thực hiện vũ đạo khó nhưng BLACKPINK vẫn cho thấy vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop khi trình diễn đầy nhiệt huyết.

BLACKPINK trình diễn tại Coachella 2023.

Đặc biệt hơn, BLACKPINK còn mang đến những màn trình diễn solo. Trong đó, Jennie gây chú ý khi biểu diễn bài hát mới You&Me. Nữ thần tượng diện trang phục màu trắng theo phong cách ballet. Màn tương tác của Jennie với vũ công nam khiến không khí lễ hội Coachella trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Màn trình diễn solo của các thành viên BLACKPINK.

Sau Jennie, Jisoo mang ca khúc mới Flower đến sân khấu Coachella. Rosé ghi dấu ấn với bản mix 2 ca khúc Hard To Love và On The Ground.

Xuất hiện cuối cùng trên sân khấu solo là thành viên Lisa. Mỹ nhân Thái Lan thể hiện kỹ năng rap đỉnh cao cùng vũ đạo đầy điêu luyện với tiết mục Money. Càng về cuối, BLACKPINK càng biểu diễn sung sức hơn trong tiếng hò reo của khán giả.

Kể từ lần đầu tiên biểu diễn lễ hội âm nhạc đình đám nước Mỹ năm 2019, BLACKPINK từng bước đi ra thế giới, chinh phục từng nấc thang mới trong sự nghiệp. Đến với lễ hội năm nay, nhóm nhạc nữ nhà YG trở lại với vị thế mới - là nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn Headliner Coachella.

BLACKPINK sẽ còn một đêm biểu diễn nữa tại tuần thứ hai của Coachella vào 11h ngày 23/4 tới đây.

Lê Chi