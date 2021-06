'Black Widow' sẽ thống trị phòng vé?

(VTC News) -

Mới đây, trang Box Office Pro đưa ra dự đoán doanh thu mở màn của "Black Widow" - bom tấn được trông đợi nhất trong năm. Cụ thể, cây viết Shawn Robbins cho biết tác phẩm của đạo diễn Cate Shortland có thể thu về 65-90 triệu USD tiền vé tại khu vực Bắc Mỹ và đạt tổng doanh thu 225 triệu USD toàn cầu.

Dự đoán này dựa trên những tín hiệu tích cực từ phòng vé Bắc Mỹ thời gian qua với những tựa phim đình đám "Godzilla vs. Kong", "A quiet place 2", "The Conjuring: The devil made me do it" và đặc biệt là bom tấn "Fast & Furious 9" thành công khi mang về 163 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Mặc dù hiện tại, phòng vé tại nhiều thị trường vẫn chưa hồi phục 100% nhưng việc mở cửa lại các rạp chiếu đã khiến tâm lý người tiêu dùng tăng lên đáng kể từ cuối năm ngoái, thúc đẩy nhu cầu quay trở lại rạp.

Dựa trên phản ứng của khán giả ở buổi chiếu sớm, Box Office Pro cho biết bom tấn mới nhất của Marvel hoàn toàn có thể thống trị phòng vé toàn cầu bởi Marvel đang là tiêu chuẩn vàng của điện ảnh nhượng quyền. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của một bộ phim MCU trong 2 năm kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.

Gabriella Geisinger của tờ Digital Spy cho biết bộ phim sẽ làm hài lòng những người hâm mộ Marvel, và đặc biệt khen ngợi nhân vật mới của MCU. "Black Widow chính xác là thứ mà người hâm mộ chờ đợi! Ngoài một số cảnh hành động quá dài làm gián đoạn nhịp độ của nó, bộ phim được nâng tầm bởi những người mới Rachel Weisz, David Harbour và Florence Pugh - những người có sự hài hước và tương tác ăn ý sẽ khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết".

Cây bút Rob Keyes của Screen Rant viết: "Hôm qua tôi đã xem Black Widow và phải công nhận phim khác hoàn toàn so với những bom tấn trước đây của Marvel. Phim có tuyến nhân vật chính lẫn cốt truyện thú vị. Dù hướng đến khán giả người lớn nhưng Black Widow vẫn có một số khoảnh khắc hài hước".

Đặc biệt, "Black Widow" khai thác nhân vật Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), người được giới thiệu từ phần phim "Iron Man" do Tony Stark dẫn dắt năm 2010. Nhân vật này có quá khứ đặc biệt và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển Giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Vì thế tựa phim "Black Widow" - bom tấn trọng điểm của Marveld thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu điện ảnh.

Trên Youtube, trailer mới nhất của phim thu hút 14 triệu lượt xem kể từ khi phát hành vào tháng 4/2021. Dữ liệu tương tác trên các kênh trực tuyến của "Black Widow" cũng ngang bằng với con số mà nhiều tựa phim riêng về siêu anh hùng Marvel như "Doctor Strange", "Thor: Ragnarok" hay Ant-Man and the Wasp từng đạt được.

Bên cạnh đó, việc phát hành gần đây của ba loạt phim MCU được đón nhận nhiệt tình (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier và Loki) trên dịch vụ phát trực tuyến của Disney + đã thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa đến việc một vũ trụ mới vượt ra khỏi Infinity Saga, hứa hẹn gợi ý về các nhân vật mới và cốt truyện được xác nhận là gắn liền trực tiếp với điện ảnh của hãng phim.

"Black Widow" sẽ đưa người xem khám phá quá khứ của Natasha Romanoff trước khi trở thành Black Widow và gia nhập Avengers. Với số phận của nhân vật này trong "Avengers: Endgame", bom tấn này còn hé lộ nhân vật sẽ đảm nhận vai trò Black Widow tiếp theo của vũ trụ Marvel, gánh vác trọng trách mà Natasha đã mang trước khi hy sinh anh dũng.

Tuy nhiên, trang này cũng đưa ra những hạn chế khi bom tấn này phát hành dưới 2 hình thức là tại rạp và trực tuyến trên nền tảng Disney+ với mức phí 30 USD. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé khi nhiều gia đình có con nhỏ sẽ thận trọng trong việc quay lại rạp chiếu phim. Cùng với đó, các rạp chiếu cũng chưa thể hoạt động hết công suất, nhiều khu vực vẫn còn thực hiện giãn cách.

Box Office Pro cũng nhấn mạnh khả năng phục hồi ngành điện ảnh ở mỗi quốc giá khác nhau sẽ khiến Disney quyết định tiếp tục dời ngày phát hành phim. Tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn với lịch trình các bom tấn còn lại của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Mặc dù lượng người xem tại nhà và nguy cơ vi phạm bản quyền gia tăng đè nặng lên triển vọng doanh thu tại các thị trường quốc tế của Black Widow nhưng việc bom tấn này được phát hành sau nhiều lần dời lịch vì dịch Covid-19 sẽ vẫn là sự kiện đình đám, trở thành hy vọng vực dậy phòng vé của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.