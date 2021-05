'Bitcoin vẫn sẽ trở lại'

Theo dữ liệu của Coin Desk, trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống 33.594 USD /đồng, giảm 19% so với mức cao ngày 41.800 USD /đồng.

Tính đến 18h ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 36.600 USD , giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Giá Bitcoin vẫn liên tục trồi sụt trong những ngày qua.

Tính từ ngày 19/5 đến nay, giá đã chứng kiến 8 lần mất mốc 40.000 USD /đồng, 7 lần trước đó thường không kéo dài lâu. Theo các chuyên gia, sự quay lưng của tỷ phú Elon Musk đã triệt tiêu động lực tăng giá của Bitcoin. Trong khi đó, rủi ro pháp lý đến từ các nhà chức trách Trung Quốc đè nặng lên giá đồng tiền.

"Nỗi sợ khó xoa dịu"

Tiền mã hóa sụt giá sau khi các quan chức Trung Quốc kêu gọi siết chặt quy định. Hôm 21/5, một trang web của chính phủ Trung Quốc đăng báo cáo cuộc họp của Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính thuộc Quốc vụ viện do Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chủ trì.

Báo cáo nhấn mạnh "cần cảnh giác và tìm kiếm những rủi ro tiềm ẩn", "áp quy định lên hoạt động khai thác, giao dịch Bitcoin và ngăn chặn rủi ro cá nhân lây lan sang toàn xã hội".

Cuộc họp diễn ra sau khi ba cơ quan quản lý của Trung Quốc lên tiếng cảnh báo các tổ chức tài chính trong nước không được giao dịch tiền mã hóa. Hồi cuối tháng 4, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc cũng ra lệnh cấm đào tiền mã hóa.

Các động thái của Bắc Kinh giáng thêm đòn vào Bitcoin. Trước đó, đà giảm giá của đồng tiền được kích hoạt sau khi tỷ phú Musk tuyên bố Tesla tạm dừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vì vấn đề môi trường.

Giá Bitcoin hôm 22/5 có thời điểm rơi xuống hơn 33.000 USD /đồng rồi bật tăng. (Ảnh: Coin Desk)

Hàng loạt đòn giáng khiến giá Bitcoin rơi xuống ngưỡng 30.000 USD /đồng hôm 19/5, giảm 54% so với mức kỷ lục gần 65.000 USD /đồng, 41% so với trước khi Musk đăng tweet và 30% so với một ngày trước đó.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tin rằng các đợt sụt giá của Bitcoin vẫn diễn ra trong một xu hướng tăng giá. "Những người ủng hộ Bitcoin không ngại nói rằng các nhà giao dịch nên mua Bitcoin trong đợt sụt giá này", chuyên gia tài chính Edward Moya nói với Zing.

Ông Meltem Demioros, Giám đốc chiến lược của CoinShares, tin rằng cú trượt giá chớp nhoáng của Bitcoin chủ yếu do các nhà đầu tư mới. Do đó, chúng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.

"Sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh đối với tiền mã hóa là nỗi sợ khó có thể xoa dịu. Bởi Trung Quốc cung cấp 80% tiền mã hóa trên toàn cầu", ông Moya bình luận.

Trung Quốc đến nay vẫn là quốc gia đóng góp lớn nhất vào mạng lưới đào Bitcoin toàn cầu. Trong đó, Tân Cương, Tứ Xuyên và Nội Mông là những khu vực có nhiều mỏ đào nhất thế giới.

Vẫn còn hy vọng

"Tuy nhiên, những nhà đầu tư trung thành của Bitcoin vẫn có lý do để hy vọng. Nhiều người lập luận rằng Alphabet và Facebook có thể thành công bất chấp sự hạn chế của Trung Quốc", vị chuyên gia tại Oanda giải thích. "Bitcoin có thể giao dịch ở khoảng 40.000- 50.000 USD /đồng trong ngắn hạn", ông nói thêm.

Trên thực tế, kể từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã trải qua 3 lần chứng kiến mức sụt giá hơn 20%. Một trong số hai lần còn lại là sau khi giá Bitcoin đạt đỉnh 64.888 USD /đồng hôm 14/4.

Tuy nhiên, theo biểu đồ của chuyên gia Matt Weller tại Forex.com, trong thị trường tăng giá bắt đầu vào nửa cuối năm 2015, giá Bitcoin đã chứng kiến 8 lần sụt giảm từ 30% trở lên.

Không lần nào kéo dài quá 24 giờ. Nhưng tất cả đều diễn ra ở một xu hướng tăng giá kéo dài đã đưa giá Bitcoin từ 200 USD /đồng lên 20.000 USD /đồng.

Theo đó, thị trường tăng giá hiện tại bắt đầu từ tháng 3/2020, khi giá Bitcoin chạm đáy hàng năm 3.905 USD /đồng. Nếu thị trường tăng giá này phát triển giống thời kỳ đó, giá Bitcoin có thể đạt mốc 400.000 USD /đồng vào tháng 7/2022.

Giới chuyên gia cũng đặt niềm tin vào các loại tiền mã hóa khác. "Ether có thể hoạt động tốt hơn Bitcoin. Họ đã dành nhiều tháng để phát triển mô hình cơ sở hạ tầng mới nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon", ông Moya tại Oanda bình luận.

"Một đợt bán tháo sẽ khiến các nhà đầu tư cân nhắc lại và lựa chọn mua loại tiền mã hóa mà họ cho rằng có thể thành công nhất. Và quan trọng hơn cả, đồng tiền đó cần sống sót sau 'cơn bão quy định' chuẩn bị tới", ông nhận định.

"Blockchain của Ethereum được sử dụng rộng rãi. Đồng tiền có thể hoạt động tốt hơn các đối thủ khác sau khi sóng gió qua đi", vị chuyên gia nói thêm.