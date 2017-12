Bitcoin giảm mạnh xuống dưới 12.000 USD, tuần giảm tồi tệ nhất kể từ 2013

Bitcoin tiếp tục giảm mạnh tới 30%, rơi xuống dưới 12.000 USD trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà đầu tư bán chốt lời mạnh sau khi đồng tiền ảo này tăng mạnh lên gần 20.000 USD, càng làm dấy lên làn sóng cảnh báo về rủi ro của đồng tiền ảo này.

Theo đó, sau khi giảm xuống còn 11.159 USD, bitcoin đã phục hồi nhẹ trở lại lên trên 14.000 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, ghi nhận mức giảm 9% trong phiên cuối tuần. Tính chung đồng tiền ảo lớn nhất thế giới đã để mất khoảng 25% giá trị trong tuần này, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2013.

Bitcoin đã khép lại một tuần đầy biến động, bắt đầu bằng việc CME Group Inc – sàn giao dịch chứng khoán phái sinh lớn nhất thế giới chính thức đưa hợp đồng tương lai bitcoin vào giao dịch hôm Chủ nhật tuần trước, mở ra một kỷ nguyên mới cho đồng tiền ảo này khi nó dần được xem là một tài sản tài chính chính thống.

Tuy nhiên, sau khi tăng lên mức 19.666 USD trên sàn giao dịch Bitstamp ở Luxembourg vào Chủ nhật tuần trước và hơn 20.000 USD trên các sàn giao dịch khác, đồng tiền ảo này liên tục lao dốc và sự sụp đổ hôm thứ Sáu đã tác động khá mạnh đến thị trường chứng khoán của Mỹ, khi mà cổ phiếu của các công ty đã gắn chặt vận mệnh của mình với bitcoin hoặc công nghệ blockchain rớt giá mạnh.

Cụ thể, Long Blockchain Corp, Overstock.com Inc, Riot Blockchain Inc và Marathon Patent Group Inc giảm từ ​​2 đến 15%.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng tương lai kỳ hạn một tháng trên Cboe Global Markets đã sớm bị ngưng do sự sụt giảm giá mạnh, trong khi những giao dịch trên CME đạt đến ngưỡng giới hạn dưới.

Theo trang web Coinmarketcap, nhiều đồng tiền ảo khác cũng sụt giảm theo bitcoin khiến giá trị thị trường của toàn bộ các đồng tiền ảo đã giảm xuống còn 440 tỷ USD, từ mức gần 650 tỷ USD trước đó vài ngày.

Tuy nhiên, có một số đồng tiền ảo vẫn tăng giá trong tuần này cho thấy nhiều khả năng không ít nhà đầu tư chuyển sang các đồng tiền kỹ thuật số rẻ hơn, chứ không phải rút khỏi thị trường tiền ảo.

Cụ thể, Ethereum - đồng tiền ảo lớn thứ 2 về giá trị thị trường - đã tăng lên gần 900 USD trong tuần, từ khoảng 500 USD của tuần trước đó. Ripple – đồng tiền ảo lớn thứ ba cũng đã tăng hơn bốn lần kể từ thứ Hai.

Trên thực tế, bitcoin cũng đã nhiều lần trải qua những biến động giảm mạnh tương tự. Trong tháng 11, nó đã giảm gần 30% trong 4 ngày từ 7.888 USD xuống còn 5.555 USD. Trong tháng 9, đồng tiền ảo này cũng đã từng 40% từ 4.979 USD xuống còn 2.972 USD.

Mặc dù vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, giá bitcoin vẫn tăng tới hơn 14 lần và điều đó đang làm dấy lên làn sóng cảnh báo về tình trạng bóng bóng của đồng tiền ảo này cũng như tính pháp lý của nó cho dù việc CME và Cboe Global Markets đưa hợp đồng tương lai bitcoin vào giao dịch đã khiến một số ý kiến cho rằng đồng tiền ảo này đang dần được thừa nhận.

Hôm thứ Sáu, Mike Novogratz - cựu giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm tại Fortress Investment Group nói với Bloomberg rằng ông đã dừng kế hoạch đưa ra một quỹ đầu tư tiền ảo. “Chúng tôi không thích điều kiện thị trường và chúng tôi muốn đánh giá lại những gì chúng tôi đang làm”, ông nói với Bloomberg.

Quỹ tài sản kỹ thuật số Galaxy của ông đã đến hạn bắt đầu giao dịch vào ngày 15/12, nhưng ông đã gọi điện thoại cho khách hàng vào ngày 12/12 và nói với họ rằng ông đã thay đổi ý định, Novogratz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Trước đó Novogratz đã nói với Reuters hồi tháng 11 rằng ông hy vọng sẽ huy động khoảng 500 triệu USD, khiến quỹ này trở thành quỹ lớn nhất của loại hình này.

Làn sóng cảnh báo về những rủi ro của việc đầu tư vào thị trường không được kiểm soát đã tăng lên - Thống đốc NHTW Đan Mạch gọi đó là một cuộc đánh bạc “chết người” - và có những lo ngại về sự an toàn của các giao dịch trong đó các đồng tiền ảo được mua và bán.

Sán giao dịch tiền ảo Youbit của Hàn Quốc cho biết họ đang đóng cửa và đang nộp đơn xin phá sản sau khi bị tin tặc tấn công lần thứ hai trong năm nay. Trong khi đó, Coinbase, một công ty của Mỹ điều hành một trong những sàn giao dịch lớn nhất và cung cấp “ví” số liệu để lưu trữ bitcoins, cũng cho biết vào thứ Tư sẽ điều tra những cáo buộc về giao dịch nội gián. Hôm thứ sáu, Coinbase cho biết họ đã tạm thời ngưng mua và bán bitcoin do lưu lượng truy cập cao.

