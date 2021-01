Bình ‘vổ' và đàn em dùng gậy sắt đánh gãy chân thanh niên tại buổi đấu giá đất

(VTC News) -

Tối 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Bình "Vổ" bị bắt tại TP Thái Bình chiều 22/1.

Theo nguồn tin của PV VTC News, ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Phụ, Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc đấu giá đất thuộc xã Quỳnh Giao. Bình “vổ” cùng đám đàn em cũng có mặt tại buổi đấu giá này.

Tại đây, xuất phát từ hành động “nhìn đểu” của một thanh niên nên giữa nhóm Bình "vổ" và 2 người tham gia đấu giá đất xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Cụ thể, do mâu thuẫn nên Ng.Q.Th. (SN 1993, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chửi Bình “vổ” trước, sau đó Bình chửi lại.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), nơi xảy ra vụ việc.

Nghe Bình “vổ” nói: “Đ.M thằng này nó chửi tao”, 7 đàn em của Bình lập tức chạy vào đánh đập nạn nhân. Anh Q.Th. bị một đàn em của Bình “vổ” cầm gậy sắt vụt, bị gãy đầu dưới xương đùi phải và 1/3 xương chày chân phải.

Trong khi đó, anh Ng.T.K.Th. (SN 1980, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị nhóm đàn em của Bình “vổ” đấm đá xây xát phầm mềm.

“Vụ việc mâu thuẫn bột phát không liên quan đến đấu giá đất”, một người có trách nhiệm nói.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhóm Bình “vổ” cũng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm được 8 người liên quan, trong đó có Bình “vổ”.

Tuy nhiên, sau đó, 2 nạn nhân xin rút đơn không tố giác. Mặc dù vậy, Công an huyện Quỳnh Phụ vẫn yêu cầu nạn nhân đi giám định thương tích nhưng bị hại từ chối. Sau đó, Công an huyện ra quyết định áp giải đi giám định nhưng bị hại 2 lần không đi và bỏ đi khỏi địa phương.

Sau đó, Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm bởi bị hại rút đơn không đề nghị, không đi giám định tỷ lệ thương tật và hết thời hiệu điều tra.

Nguồn tin của PV VTC News cho biết, buổi đấu giá đất ngày 16/9/2019 nêu trên vẫn thành công và người đấu giá không phải những người gây ra vụ ẩu đả.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.