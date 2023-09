Bình Thuận: Khẩn trương điều tra một đối tượng trộm chó chết chưa rõ nguyên nhân

(VTC News) -

Theo báo cáo, khoảng 4h ngày 2/9, trong quá trình tuần tra tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Tổ tuần tra của Công an huyện Đức Linh đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số, chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn là trộm chó nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, 2 đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng cây chích điện để tấn công lực lượng chức năng làm 2 đồng chí trong Tổ tuần tra bị thương nhẹ rồi sau đó tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đức Linh đã xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ là Bùi Văn Hải (SN 1995) và Lưu Công Mạnh (SN 1985, anh rễ của Hải), cùng trú tại thôn 2, Vũ Hòa, Đức Linh.

Đáng chú ý, Bùi Văn Hải là đối tượng cộm cán, trong diện quản lý về nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản vào năm 2013 và 2018, ra tù năm 2019.

Ngay sau khi xác định được đối tượng, công an mời 2 đối tượng Hải và Mạnh lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có Hải lên làm việc, còn Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tại buổi làm việc, Hải không thừa nhận hành vi của mình.

Đến 22h10 phút cùng ngày, Công an huyện cho gia đình bảo lãnh Hải về.

Tiếp tục xác minh, Công an phát hiện được đối tượng Lưu Công Mạnh tại Bình Phước. Qua làm việc, bước đầu Mạnh đã thừa nhận cùng Hải thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ vào rạng sáng 2/9.

Đến 19h20 phút ngày 3/9, Công an huyện tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở Công an huyện để làm việc. Tại đây Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi đang làm việc, đến khoảng 21h 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở, nên Công an huyện đã đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong.

Tiếp nhận thông tin trên, Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã cử Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời làm việc với Công an huyện Đức Linh để làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin sớm nhất về vụ việc, ngay sau khi có kết luận điều tra nguyên nhân Bùi Văn Hải tử vong của cơ quan chức năng, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội,