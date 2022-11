Bình Thuận: Kẻ dùng súng bắn liên tiếp vào tiệc cưới để đòi nợ ra đầu thú

(VTC News) -

Trưa 15/11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, nhóm người dùng súng bắn vào một tiệc cưới để đòi nợ xảy ra trên địa bàn đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng ngắn màu đen loại súng rulô, có ghi chữ SMITT & WESSON, sản xuất tại Trung Quốc.

Nguyễn Phi Phương tại cơ quan công an. ( Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, người trực tiếp dùng súng bắn là Nguyễn Phi Phương (30 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Cùng ra đầu thú với Phương còn có 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Phi Lâm (em ruột Phương), Hồ Tuấn Phát và Lê Chí Phương.

Trước đó, khoảng 21h28 ngày 12/11, gia đình anh Nguyễn Bá T. (32 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) đang tổ chức tiệc cưới thì có 4 thanh niên đi trên một ô tô xuống xe đi vào.

Nhóm thanh niên yêu cầu anh T. phải trả nợ nhưng không thành. Hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả khiến 4 thanh niên đều bị thương tích nên rút lui.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại. Một thanh niên trong nhóm cầm súng ngắn bắn nhiều phát vào tiệc cưới nhưng rất may không ai bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét.

Được biết, anh Nguyễn Bá T. có nợ Nguyễn Nhật Triều, trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam khoảng 280 triệu đồng nhưng anh T. bỏ trốn khỏi địa phương nhiều năm nay không trả.

Ngày 12/11, biết tin T. về nhà để tổ chức đám cưới nên Triều đã báo cho nhóm thanh niên nói trên đến nhà anh T. để đòi nợ giúp và xảy ra sự việc như trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.