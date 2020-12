Bình Phước có tổ hợp nhà máy chế biến thịt gà lớn nhất Đông Nam Á

(VTC News) -

Ngày 23/12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food. Đây là nhà máy thứ 17 này của CP tại Việt Nam, cũng là nhà máy có quy mô lớn nhất Đông Nam Á của Tập đoàn với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, công suất thiết kế lên đến 100 triệu con/năm.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ngành, tổng lãnh sự, lãnh đạo các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khoảng 400 đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức bấm nút xuất khẩu lô thịt gà đầu tiên của CP tại Việt Nam.

Tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức bấm nút xuất khẩu lô thịt gà đầu tiên của CP tại Việt Nam, thông qua tổ hợp nhà máy này sang Hồng Kông.

Dự án nhà máy CPV Food là tổ hợp khép kín gồm: 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 5 trại gà giống bố mẹ, 1 nhà máy ấp trứng, 24 trại gà thịt và 1 nhà máy giết mổ - chế biến thịt gà. Dự án có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, công suất thiết kế lên đến 100 triệu con/năm.

"Dự án đầu tư chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu lần này là một trong số những dự án rất lớn và quan trọng của CP khi đầu tư phát triển tại Việt Nam. Bởi, đây là dự án xuất khẩu gà chế biến theo mô hình khép kín đầu tiên của Việt Nam với quy mô lớn nhất Đông Nam Á", ông Wichan Chumnanya, Giám đốc phụ trách kinh doanh xuất khẩu CPV Food cho biết.

Theo ông Wichan Chumnanya, dự án này còn mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi trong vùng an toàn dịch bệnh như: Tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do quy hoạch chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung và cách xa khu dân cư; tư vấn miễn phí và hỗ trợ công tác phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo năng suất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng; tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi – thú y; nâng cao nhận thức về an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi; lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm miễn phí bệnh cúm gia cầm và dịch tả gà để giám sát bệnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương nhấn nút khánh thành Tổ hợp nhà máy xuất khẩu gà CPV Food.

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, khẳng định, việc CP Việt Nam hình thành được tổ hợp nhà máy chế biến gà CPV Food tại Bình Phước là nhờ chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường xuất khẩu.

"Việc khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food không chỉ là niềm tự hào của tập đoàn CP, lần đầu tiên khẳng định Việt Nam có vùng sản xuất khẩu gà an toàn khép kín được Tổ chức Thú y Thế giới công nhận", Ông Montri Suwanposri cho biết.