Bình Phước: Cháy ngôi nhà khóa cửa bên trong, 3 người thương vong

(VTC News) -

Công an huyện Bù Gia Mập và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy một nhà dân trên địa bàn xã Bù Gia Mập khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại nhà bà T.T.N.V (52 tuổi), tại thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, vào rạng sáng nay (16/6).

Người dân thấy lửa bốc lên đã báo với Công an xã Bù Gia Mập và cùng nhau dập lửa. Do cửa nhà bị khóa bên trong nên Công an xã cùng người dân phải phá cửa vào dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Khi phá cửa vào trong, mọi người phát hiện ông N.Đ.N. (56 tuổi, chồng bà V.) đang hôn mê, nằm bất tỉnh ở phòng khách, bên cạnh có 1 chai thuốc sâu.

Tại phòng ngủ có bà V. và bà T.T.N.T. (53 tuổi, quê Quảng Nam) bị cháy. Công an đến gần kiểm tra thì cả 2 nạn nhân đều đã tử vong. Ông N. được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu.

Công an bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.