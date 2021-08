Bình Dương xử phạt trường hợp "lập nhóm kêu gọi đồng hương về quê bằng xe máy"

(VTC News) -

Ngày 18/8, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với T.V.V. (quê Nghệ An, tạm trú thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) về hành vi không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16.

Công an huyện Bàu Bàng làm việc với V.

Trước đó, ngày 15/8, Công an huyện Bàu Bàng phát hiện trên mạng xã hội Zalo xuất hiện nhóm “Bàu Bàng ngã ba bia chiến thắng” kêu gọi thành viên tham gia về Nghệ An bằng xe máy.

Qua xác minh, công an xác định V. là người lập ra nhóm này với nick name Zalo “Hãy vui lên nào”. Nhóm đã thu hút 76 thành viên tham gia, chuẩn bị tập trung tại khu vực Bia chiến thắng Bàu Bàng để xuất phát về quê ở Nghệ An.

Ngay sau đó, công an đã mời V. để làm việc. V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không kích động, xúi giục người khác tập trung đông người về quê, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.