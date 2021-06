Bình Dương xác định gần 1.000 người liên quan chùm ca bệnh ở quán trà sữa

(VTC News) -

Ngày 16/6, ngành Y tế Bình Dương cho biết đã xác định 220 F1 và 700 F2 liên quan chùm ca mắc COVID-19 gồm 12 người là F1 của 2 vợ chồng bán quán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết (Phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một).

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gộp sàng lọc 285 người dân tại chợ Tân Phước Khánh, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bình Dương cho biết đã xác định 220 F1 và 700 F2 liên quan chùm ca mắc COVID-19.

Trong số 12 người mắc COVID-19 có 1 người là công nhân Công ty giày Kim Xương (KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), 1 công nhân xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, 1 công nhân Công ty gốm sứ Ly Hoa Anh (PhườngTân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Số còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa (ngụ ở phường Tân Vĩnh Hiệp và Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên) và vợ là nhân viên y tế Phòng khám đa khoa Châu Thành (Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Hiện thị xã Tân Uyên đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh và Thái Hòa.

Từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm 3 trường hợp tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An và 14 trường hợp tại phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Tỉnh Bình Dương hiện đang cách ly y tế tập trung 1.720 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.399 trường hợp.