Bình Dương thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2

Ca dương tính là N.T.M.A., nữ, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, là F1 của mẹ cô - BN1801, trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

BN1801 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 chiều tối 31/1, lây nhiễm do đi dự một đám cưới ở thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ngày 13-14/1.

Trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương

Trước đó, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phong tỏa 388 hộ với 1.501 nhân khẩu thuộc ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo; tạm cho học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo nghỉ học do liên quan BN1801.

Ngành Y tế Bình Dương cũng thực hiện giám sát và cách ly tập trung 9 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

TP Dĩ An có 6 trường hợp được cách ly tập trung, TP Thủ Dầu Một có 3 trường hợp được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP Thuận An.

Trong số 9 trường hợp này có 6 trường hợp đến TP Chí Linh, Hải Dương và 3 trường hợp đến sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Các trường hợp này đang được cách ly nghiêm ngặt, sức khỏe ổn định, đang chờ kết quả xét nghiệm.