Bình Dương: Người dân và công an truy đuổi, khống chế kẻ trộm ô tô

(VTC News) -

Sáng 16/6, Tổ CSGT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ Công an tỉnh Long An về việc một đối tượng trong băng trộm ô tô đang điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu Vios, màu đỏ, biển số TP.HCM chạy về hướng Tân Uyên.

Đỗ Thanh Luân bị công an bắt giữ.

Công an thị xã Tân Uyên đã cử lực lượng chặn chốt. Sau đó, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô nói trên nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, Tổ CSGT Công an thị xã Tân Uyên cùng người dân truy đuổi đối tượng chạy về hướng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi chạy tới một nhà hàng đang sửa chữa trên đường ĐT 743, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An thì mất lái, tông sập mái tôn rào chắn của một công trình, rồi lao vào bên trong. Rất nhanh, người dân và CSGT khống chế, bắt giữ.

Danh tính nghi phạm được xác định là Đỗ Thanh Luân (SN 1995, quê Tiền Giang). Đây là nghi phạm trong chuyên án trộm xe ô tô mà công an các tỉnh miền Tây đang truy bắt.

Chiếc ô tô nói trên bị trộm tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại hiện trường, chiếc xe do Luân điều khiển hư hỏng nặng.

Hiện, lực lượng công an Bình Dương, Long An, Bến Tre đang tạm giữ, lấy lời khai Đỗ Thanh Luân.