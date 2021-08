Bình Dương 'khóa chặt' thêm 7 phường ở TP Dĩ An

(VTC News) -

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND TP Dĩ An Lê Thành Tài đã ký văn bản hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bình Dương 'khóa chặt' thêm TP Dĩ An.

Theo đó, TP Dĩ An sẽ áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” trong thời gian 7 ngày đối với các phường gồm: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp. Người dân sẽ phải ở yên trong nhà 24/24 giờ. Lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng.

Ngoài giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị người dân ở các phường còn lại gồm Bình An, Bình Thắng và Tân Bình không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 từ ngày 2/8. Trong đó các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 908.449 người, có 23.336 trường hợp dương tính; lấy mẫu PCR cho 113.628 công nhân tại 122 công ty trong các khu công nghiệp, có 275 trường hợp dương tính.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương, số ca F0 những ngày qua tăng cao là do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng. Số ca mắc tăng cao khi tỉnh thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng chứng tỏ tỉnh đã đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh, rà soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt F0 trong cộng đồng.

Từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 66.447 ca mắc COVID-19; 550 bệnh nhân tử vong.