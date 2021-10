Trước bức xúc của người dân, đại diện Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt trấn an mọi người. Vị này cho biết sẽ làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để có giải đáp phù hợp nhất cho người dân.