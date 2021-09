Bình Dương hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày cho 15 phường 'khóa chặt, đông cứng'

(VTC News) -

Tối 6/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường "khoá chặt, đông cứng" của TP Thuận An, TX Dĩ An và TX Tân Uyên để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định ghi rõ, tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền. Tùy theo điều kiện thực tế, địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực hoặc hỗ trợ tiền cho người dân và tổ chức mua hàng hộ. Thời gian áp dụng tối đa 10 ngày, bắt đầu từ 6/9.

Người dân trong các xóm trọ vùng "khoá chặt, đông cứng" treo bảng xin cứu trợ.

15 phường đang "khoá chặt, đông cứng" gồm: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa (TP Thuận An); Tân Đông Hiệp, An Bình, Dĩ An, Đông Hòa (TP Dĩ An); Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp (TX Tân Uyên).

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, trong 24 giờ qua Bình Dương ghi nhận 2.194 ca mắc mới, giảm 1.346 ca so với ngày 5/9.

Ngày 6/9, Bình Dương có thêm 3.527 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 79.412 người. Trong ngày có 39 ca tử vong. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 54.542 bệnh nhân.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 134.627 ca mắc COVID-19, 1.136 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh có 44.067 người đang cách ly tập trung và 5.046 F0 đang cách ly tại nhà. 1.216 khu vực phong tỏa với 118.741 người trong khu vực phong tỏa.