Bình Dương: Giám đốc người Trung Quốc cắt cổ bạn gái rồi lên xe bỏ trốn

(VTC News) -

Tối 3/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TX Bến Cát điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là D.T.V.T. (27 tuổi, quê huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Chang Chao Ching dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Trước đó, khoảng 16h ngày 3/2, do mâu thuẫn tình cảm, Chang Chao Ching (SN 1964, quốc tịch Trung Quốc) dùng dao cắt cổ chị T. khiến chị này chết tại chỗ. Sau khi gây án, Chang cầm dao và tự lái xe ô tô BKS: 60-191-NN-01 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chang Chao Ching chính là Giám đốc Công ty nơi chị T. làm việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TX Bến Cát nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt nghi phạm tại khu vực ngã ba Công an thị xã.

Khi gặp lực lượng công an, Chang Chao Ching dùng dao tự cắt vào cổ và tay để tự tử nhưng bị công an đập cửa kính xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.