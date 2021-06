Bình Dương ghi nhận thêm 27 người mắc COVID-19 trong cộng đồng

(VTC News) -

Trưa 24/6, Cổng Thông tin điện tử Bình Dương cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 8h ngày 24/6, tỉnh ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trong đó, 25 trường hợp liên quan đến ổ dịch Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên. Đây là các F1 đã được cách ly trước.

Tính đến 8h ngày 24/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. (Hình minh hoạ)

Ngoài ra, có 2 trường hợp khác: 1 người có địa chỉ tại phường Bình Hòa, TP Thuận An làm việc tại TP.HCM, ngày 23/6, bệnh nhân này tự đi khai báo y tế tại Trung tâm Y tế Thuận An, kết quả xét nghiệm dương tính; 1 trường hợp là lái xe của Công ty Sách, thiết bị trường học TP.HCM chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một (cư trú ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM), ngày 23/6 tự đi khám tại Bệnh viện Hoàn Hảo 1 (TP Dĩ An), kết quả xét nghiệm dương tính.

Liên quan đến 27 bệnh nhân trên, ngành Y tế đã truy vết được 102 F1, đang thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các F1, F2 khác đang được tiếp tục điều tra truy vết.

Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 191 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngành Y tế nhận định, trong các ổ dịch tại Bình Dương hiện nay, đáng ngại nhất và có nguy cơ lan rộng là ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên và Công ty House Wares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), với biến chủng virus từ Ấn Độ tốc độ lây lân rất nhanh.

Ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân, do đó rất khó kiểm soát và có thể ca bệnh tăng cao trong thời gian tới nếu không ngăn chặn kịp thời.