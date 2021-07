Bình Dương ghi nhận thêm 140 người mắc COVID-19 trong ngày

(VTC News) -

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, 131 trong số 140 ca mắc mới được phát hiện ở khu cách ly, 9 ca phát hiện tại cơ sở y tế.

Các ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Wanek 2, Công ty Việt Nam House Wares, Công ty P&G, Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, Công ty TNHH II-VI, lây nhiễm từ TP.HCM (chợ Bình Điền), TX Bến Cát.

Các ca phát hiện khi test nhanh tại các cơ sở y tế cư trú tại phường Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Mỹ Phước (TX Bến Cát), phường Khánh Bình (TX Tân Uyên).

Bình Dương ghi nhận thêm 140 ca mắc COVID-19. (Hình minh hoạ)

Liên quan đến ổ dịch tại các chi nhánh của Công ty Wanek, đến nay đã có 405 ca mắc. Trong đó, 3 ca liên quan Công ty Wanek 1, 401 ca liên quan Công ty Wanek 2 và 1 ca tại Công ty Wanek 4. Các ca mắc mới của chuỗi lây nhiễm này đều được phát hiện trong khu cách ly.

Riêng các ổ dịch mới được ghi nhận tại Bình Dương, liên quan đến Công ty Hansol Vina (TP Dĩ An) có 57 ca bệnh. Ổ dịch tại An Tây - Bến Cát từ khi phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế An Tây, hiện tại đã có 9 ca mắc, đáng lưu ý mật độ dân cư tại đây khá đông nên có thể số ca mắc dự kiến sẽ còn tăng.

Với ổ dịch mới được ghi nhận tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng (5 ca), ổ dịch này có thể sẽ còn xuất hiện ca mắc mới do liên quan đến khu vực gần chợ, đông dân cư.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 998 ca mắc COVID-19. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 41 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đã ghi nhận tới 1.044 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân đang điều trị là 995 người, 1 trường hợp tử vong hôm 4/7.