Bình Dương ghi nhận thêm 1 người nghi mắc COVID-19 liên quan Công ty Phúc Đạt

(VTC News) -

Ca nghi mắc COVID-19 sinh năm 1996, ở trọ tại hẻm 474, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình (TP Dĩ An), là nữ nhân viên Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt ở TP Dĩ An.

Phong tỏa Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt. (Ảnh: VOV)

Ngành Y tế Bình Dương thông báo khẩn, yêu cầu những người đến các địa điểm có liên quan đến ca bệnh tới ngay cơ sở y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Các địa điểm liên quan gồm: Trung tâm ngoại ngữ Thành Nhân (đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP Dĩ An) từ 17h chiều 20/5; quán cà phê Highlands ngay Đại học Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) ngày 28/5.

Quán Năm Lửa (đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một) ngày 28/5; Chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), lúc 20h ngày 28/5; quán cà phê YES (TP Dĩ An) ngày 30/5; quán bánh đa cua (đường Trần Quốc Toản, thành phố Dĩ An), ngày 1/6 và quán lẩu Biển Xanh (phường Dĩ An, TP Dĩ An) từ 17h45 ngày 2/6.